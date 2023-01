Serviço de delivery da 99 será encerrado a partir de fevereiro

O 99Food anunciou o fim do seu serviço de entrega por meio de profissionais parceiros. Desta forma, os estabelecimentos serão responsáveis pelo serviço. A novidade passa a valer a partir do dia 28 de fevereiro e a empresa já começou a comunicar os restaurantes e entregadores sobre a decisão.

Foto: reprodução 99app.com

Desde 2019, o aplicativo oferecia duas modalidade de operação, onde os restaurantes podiam escolher entre usar o próprio serviço de entrega ou pagar a 99 para que os parceiros da plataforma levassem as encomendas. Agora, a 99Food passa a ser exclusivamente um marketplace.

Em março do ano passado, o Uber já havia anunciado a descontinuidade do serviço UberEats, de entrega de restaurantes. A empresa manteve apenas a parceria com entregas de supermercados e outros estabelecimentos de compras, o cornershop. O setor de entregas vem enfrentando desafios com a discussão sobre a regularização dos trabalhadores de aplicativo.



Leia na íntegra nota:

"Em busca de um modelo que entregue mais valor para seus parceiros e a própria companhia, a 99 iniciou, em janeiro de 2022, uma transição da 99Food para uma operação focada em marketplace, sem oferecer o serviço de entrega. Restaurantes e entregadores parceiros têm sido devidamente comunicados e apoiados durante essa transição.

Hoje, parte da operação da 99Food ainda é realizada por meio de seus entregadores parceiros. Neste mesmo período, a 99Moto foi lançada para contribuir com a mobilidade urbana e gerar mais uma oportunidade de ganho para motociclistas parceiros. Este serviço já está disponível em mais de 3 mil municípios."

Com O Tempo