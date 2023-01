Caso de novela: Pastora flagrada traindo o marido em motel diz que está namorando homem casado

A vida da pastora e dentista Thea Dallas é realmente muito movimentada. Depois de ser pega no motel homem enquanto era casada com o deputado estadual do Amazonas Wanderley Dallas, ela agora confirmou que está namorando um homem casado: o senador Omar Aziz.

Thea Dallas é pastora da Assembleia de Deus e dentista, mas ganhou notoriedade por ter sido infiel a deputado famoso do Amazonas — Foto: Reprodução/Instagram - @t___theaa

Segundo informações do site "Em Off", Thea publicou a nova informação em sua bio no Instagram e, em seguida, começou a coletar diversas críticas na seção dos comentários.

A pastora ganhou notoriedade quando foi flagrada em um motel na cidade de Manaus com um homem que não era seu cônjuge. O flagrante aconteceu devido a uma operação policial para prender traficantes no local. À época, ela estava com o deputado estadual Wanderley Dallas, que se divorciou dela após a divulgação da traição.

No Instagram, ela posta fotos sensuais e diversos versículos da Bíblia. Inclusive, na bio mantém escrita a célebre frase "o senhor é meu pastor e nada me faltará", que serviu como motivação para ironias por parte dos seguidores. Um deles escreveu: "Só faltou vergonha na cara, né mana". Enquanto outro citou a música de Marília Mendonça "Amante Não tem Lar".

Com O Tempo com informações do "Em Off