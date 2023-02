Garotinho de 3 anos se tranca em guarda-volumes de loja e mobiliza bombeiros; veja vídeo do resgate

Um garotinho de 3 anos deu trabalho para uma equipe do Corpo de Bombeiros de Caldas Novas, em Goiás, nessa terça-feira (14). Passeando com os pais em um comércio da cidade, o menino acabou se trancando e ficando preso em um guarda-volumes com fechadura interna.

Segundo a corporação, foi necessário arrastar o móvel da parede e desparafusar a tampa de ferro da parte de trás. O menino deixou o local bastante assustado e muito suado devido ao calor que fazia dentro do guarda-volumes.

Um vídeo gravado por populares mostra que o menino estava bastante assustado quando foi resgatado, mas felizmente ele não sofreu nenhum ferimento grave e foi encaminhado para casa são e salvo. Veja a seguir:

O garotinho foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após se trancar um guarda-volumes de uma loja pic.twitter.com/Vl5V6ikUA5 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 16, 2023

Os guarda-volumes são muito comuns em lojas e estabelecimentos comerciais, sendo utilizados para guardar pertences de clientes ou até mesmo de funcionários. No entanto, é importante que haja cuidado e atenção ao utilizar esse tipo de estrutura para evitar acidentes como o que aconteceu em Caldas Novas.

A seguir, confira algumas informações importantes sobre guarda-volumes e dicas de segurança para evitar incidentes como este:

O que são guarda-volumes?

Guarda-volumes são estruturas de metal ou madeira utilizadas para guardar objetos e pertences pessoais em locais públicos ou comerciais. Eles podem ser encontrados em aeroportos, estações de trem, ônibus e metrô, shoppings, teatros, casas de espetáculos e em muitos outros locais. São utilizados para guardar malas, bolsas, casacos e outros objetos que as pessoas preferem não carregar consigo em determinados momentos.

Como funcionam os guarda-volumes?



Os guarda-volumes geralmente possuem um sistema de cadeado ou fechadura que permite que o usuário trave a estrutura com sua própria chave ou código. A pessoa deposita seus pertences no interior do guarda-volumes, tranca o compartimento e leva consigo a chave ou o código de acesso. Quando deseja recuperar seus pertences, basta destrancar o compartimento com a chave ou código e retirar seus objetos.

Quais os riscos de usar guarda-volumes?



Embora os guarda-volumes sejam muito úteis para guardar objetos pessoais, eles podem apresentar riscos de segurança se não forem utilizados corretamente. O incidente ocorrido em Caldas Novas é um exemplo de como o mau uso dos guarda-volumes pode levar a situações de risco e perigo para as pessoas. Além disso, há o risco de furto, uma vez que os pertences depositados nos guarda-volumes não estão sob a vigilância direta do proprietário.

Como evitar problemas com guarda-volumes?



Para evitar problemas com guarda-volumes, é importante seguir algumas dicas simples de segurança:

- Evite deixar crianças sozinhas próximas a guarda-volumes ou qualquer outra estrutura que possa apresentar riscos;

- Verifique se o guarda-volumes está em boas condições de uso e não apresenta sinais de desgaste ou ferrugem;

- Certifique-se de que a porta do guarda-volumes esteja bem fechada e trancada antes de deixar seus pertences no interior;

- Não deixe objetos de valor ou documentos importantes dentro do guarda-volumes;

- Caso sinta-se inseguro em relação à estrutura ou a algum indivíduo suspeito, informe imediatamente as autoridades competentes.

- Em caso de emergência, como o incidente ocorrido em Caldas Novas, é importante acionar rapidamente as autoridades competentes, como o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar, para que a situação seja resolvida com segurança e eficiência.

Em resumo, os guarda-volumes são estruturas muito úteis para guardar objetos pessoais em locais públicos e comerciais, mas é importante utilizar essa estrutura de maneira consciente e responsável para evitar acidentes e problemas de segurança. Seguindo as dicas apresentadas neste artigo, é possível utilizar guarda-volumes com segurança e tranquilidade.

Perguntas frequentes



É seguro deixar meus pertences em guarda-volumes?



Embora os guarda-volumes sejam estruturas úteis e seguras, é importante estar atento e seguir as recomendações de segurança para evitar acidentes e roubos. Certifique-se de que o guarda-volumes esteja em boas condições de uso, tranque bem a porta do compartimento e não deixe objetos de valor no interior.

Quais as consequências de deixar crianças sozinhas próximas a guarda-volumes?



Deixar crianças sozinhas próximas a guarda-volumes ou outras estruturas que possam apresentar riscos pode levar a acidentes e situações de perigo. É importante sempre estar próximo e supervisionar as crianças para evitar que essas situações ocorram.

O que fazer em caso de emergência envolvendo guarda-volumes?



Em caso de emergência, como a ocorrência de uma criança presa em um guarda-volumes, é importante acionar rapidamente as autoridades competentes, como o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar, para que a situação seja resolvida com segurança e eficiência.

Posso depositar objetos de valor em um guarda-volumes?



Não é recomendado deixar objetos de valor, documentos importantes ou dinheiro no interior de um guarda-volumes, pois essa estrutura não oferece segurança suficiente para proteger esses itens.

É possível evitar furtos em guarda-volumes?



Para evitar furtos em guarda-volumes, é importante seguir as recomendações de segurança apresentadas neste artigo e não deixar objetos de valor no interior da estrutura. Além disso, caso sinta-se inseguro em relação ao ambiente ou a algum indivíduo suspeito, informe imediatamente as autoridades competentes.

