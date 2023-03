A pressão dos varejistas para implementar uma taxa em todas as compras de plataformas estrangeiras, como Shein, Shopee, Wish e Aliexpress, gerou protestos de milhares de usuários nas redes sociais dos políticos nas últimas semanas.

Jackie Chan em comercial da Shopee (Shopee Oficial/YouTube/Reprodução)

A proposta de lei 2339/2022 do deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), que visa acabar com a regra que isenta pessoas físicas de pagar impostos sobre compras de até US$ 50 em e-commerces estrangeiros, foi alvo de críticas por usuários nas mídias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

No Instagram, usuários pediram "Sem taxação nas compras internacionais!"

“Diminui os tributos das lojas brasileiras que voltamos a consumir os produtos daqui”, diz outro comentário na rede do ministro.

"Teu presidente não é o pai dos pobres? Tá taxando os pobres por quê?" e "tão querendo acabar com Shein, é? Vocês não iam fazer o pobre feliz de novo?".

A influenciadora Andressa Cathy, que possui mais de 4,4 milhões de seguidores no TikTok, criticou os empresários e questionou por que eles não trabalham para tornar os preços no Brasil mais atraentes, a fim de evitar que pessoas de baixa renda recorram a sites estrangeiros, como a Shein.

Se entrasse em vigor, a medida poderia aumentar os preços em plataformas como Shein, Shopee, Aliexpress, Wish e Mercado Livre em até 60%.

Mesmo que o ministro não tenha se manifestado sobre a proposta, vários usuários estão relatando em suas redes sociais que foram taxados pela primeira vez nos últimos dias. Confira no vídeo abaixo o depoimento da influenciadora Ana Honorato.

da redação com Giz_br e Yahoo