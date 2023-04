Correios anunciam aumento de 5,49% no valor de envio de cartas

Os Correios receberam autorização do Ministério das Comunicações para aumentar em 5,49% o preço do envio de cartas, telegramas e outros serviços postais, tanto nacionais quanto internacionais. A mudança de valor entra em vigor a partir de hoje (3), conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU). O reajuste foi definido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre janeiro e dezembro de 2022, descontando o Fator de Produtividade.

Imagem: Divulgação

A partir de hoje (3), os Correios estarão autorizados a aplicar um reajuste de 5,49% no preço do envio de cartas e telegramas, tanto nacionais quanto internacionais, assim como em outros serviços postais prestados pela estatal de logística, de acordo com uma portaria emitida pelo Ministério das Comunicações e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O aumento de preço foi definido com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre janeiro e dezembro de 2022, com correção pelo Fator de Produtividade (percentual de tempo que um funcionário passa fazendo alguma atividade para qual ele foi contratado), segundo dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).

Os valores para envio de cartas e aerogramas nacionais agora variam de R$ 2,45 a R$ 13,45, dependendo do peso da correspondência, que pode chegar até 500 gramas. Já os preços para envio de telegramas nacionais oscilam entre R$ 10,29 e R$ 14,90, dependendo do meio utilizado - internet, telefone ou agência.

A portaria ainda anunciou uma nova classificação de países para o cálculo dos preços de envio de correspondências internacionais.

É importante lembrar que a última atualização de preços dos Correios ocorreu em maio de 2022.

Da redação

Fonte: O Tempo.