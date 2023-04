Influenciadores promovem site fraudulento que promete dinheiro a avaliar roupas na Shein

Influenciadores digitais estão promovendo um golpe que usa indevidamente a marca de comércio online Shein. A falsa promessa é de dar dinheiro a pessoas que avaliarem roupas.

Foto: Shein / divulgação / ilustrativa

Os influencers usam posts patrocinados para divulgar a ação. Para ter acesso ao dinheiro, é preciso fazer um cadastro, fornecendo os dados pessoais e bancários, além de desembolsar R$ 97. Em fóruns online, há registros de usuários que perderam grana dessa forma e não conseguiram receber a quantia prometida após as avaliações dos produtos. A Shein informou ao portal UOL que está tomando medidas legais para inibir que os sites continuem usando a marca para cometer golpes. Uma dos denunciados é a plataforma Money Looks.

"A Shein não tem relação alguma com o site fraudulento denominado Money Looks. Esse website está sendo enganosamente utilizado para propagar informações falsas sobre a companhia, com uso indevido do nome e imagem da empresa, com intenção de enganar usuários para que eles adquiram um aplicativo com falsa promessa de obtenção de uma renda extra por meio de avaliações de looks da marca", diz a plataforma em nota.

Como é o golpe

No vídeo divulgado nas redes sociais, os influenciadores divulgam que a Shein está pagando para as pessoas avaliarem as roupas vendidas na plataforma. Argumentam que a ação é uma estratégia para divulgar peças pouco vendidas. O valor seria de R$ 1 por curtida. Para participar, os consumidores deveriam integrar a equipe de "avaliadores" ao se inscrever em um link que acompanha o vídeo da postagem.

Depois disso, eles são direcionados para um site identificado como Money Looks, em que devem se cadastrar ao informar dados pessoais e bancários; ao acessar a página, são orientados a pagar uma taxa de R$ 97, a pretexto de fazer avaliações e poder receber por isso. Já na plataforma, basta visualizar as roupas e clicar em "gostei" ou "não gostei" para que as "avaliações" gerassem dinheiro automaticamente.

Além do Money Looks, outro site que aparece é o Segredo Dinheiro. Nenhum dos endereços está atrelado à Shein.

Como evitar ser enganado por sites falsos

Em seu site, a Shein explica sua política de trabalho e afirma que não faz nenhum tipo de pagamento. Além disso, pede aos usuários para desconfiarem de links.

Diz o especialista Arthur Igreja: "É fundamental ser desconfiado o tempo todo. E, principalmente, saber que não tem milagre, não existe dinheiro fácil, ganho rápido e promoção com descontos além do normal, nem atividade de fácil execução, que traga um retorno como em lucratividade expressiva. Não é porque um influenciador está compartilhando isso que torna legítimo".

Vale ressaltar ainda que, caso o usuário caia em um golpe ou se sinta lesado, é preciso denunciar a situação, seja na plataforma ou na polícia.

"Se você vir algum post suspeito, denuncie-o para tratamento da própria rede social, por meio dos botões de denúncia, golpes e fraudes. Se você cair em algum tipo de golpe, cabe registrar um boletim de ocorrência e abrir uma denúncia junto à instituição ou marca responsável para tratamento do incidente da melhor forma possível", aponta Fellype Cazorino, professor de Cyber Security da Faculdade Impacta.

Com UOL