Atores pornôs são presos por extorsão a empresários e servidores públicos

Dois homens, de 22 e 27 anos, que se passavam por garotos de programa, foram presos em São Paulo, na última quinta-feira (13), sob a acusação de terem extorquido clientes da alta sociedade de Brasília (DF), como empresários e servidores públicos.

Foto: RecordTV / reprodução

A operação Laqueus, comandada pela Polícia Civil do Distrito Federal com o auxílio da Polícia Civil de São Paulo, foi atrás dos dois suspeitos ao receber denúncias de que a dupla atuava em sites de anúncios do ramo. Eles ofereciam os supostos serviços em cidades de ao menos cinco estados, além do DF.

Os detidos agiam pelo WhatsApp. Ao serem contatados pelos clientes, os atores pornôs ganhavam a confiança das vítimas, trocavam fotos de cunho erótico e depois utilizavam essas mesmas imagens para chantageá-las.

Os golpistas afirmavam que iriam enviar o conteúdo da conversa à esposa, a empregadores e a pessoas próximas das vítimas. Eles conseguiam obter diversas informações dos empresários pela deep web — área da internet na qual ocorrem atividades ilegais.

De acordo com a Polícia Civil do DF, os suspeitos cobravam entre R$ 3 mil e R$ 10 mil para manter o silêncio. Em nota, a instituição afirmou que os dois detidos responderão pelos crimes de extorsão, com pena de até 15 anos para cada vítima identificada.

Da redação com D24am