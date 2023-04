Calendário com data do 13º salário do INSS é divulgado; veja quando chega a primeira parcela

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) finalmente divulgou a data para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos seus segurados. O repasse extra beneficiará muitos cidadãos brasileiros.

No entanto, diferente dos anos anteriores, a primeira parcela do 13º salário do INSS não será paga antecipadamente em 2023. De acordo com o calendário divulgado, o primeiro pagamento começa partir de 25 de agosto.

Dessa forma, na primeira parcela o valor pago corresponderá a metade do benefício, sem descontos. Já a segunda, prevista para ser paga a partir de novembro, representará a outra metade do valor e poderá incluir deduções, como o Imposto de Renda.

Primeira parcela do 13º salário do INSS

Como dito anteriormente, a primeira parcela do 13º salário deve começar a ser paga no dia 25 de agosto. Assim como nos anos anteriores, o calendário de pagamento seguirá o número final do Número de Identificação Social (NIS) dos segurados.

Confira o cronograma de pagamento dos beneficiários que recebem um salário mínimo:

Final 1 – 25 de agosto;

Final 2 – 28 de agosto;

Final 3 – 29 de agosto;

Final 4 – 30 de agosto;

Final 5 – 31 de agosto;

Final 6 – 1º de setembro;

Final 7 – 4 de setembro;

Final 8 – 5 de setembro;

Final 9 – 6 de setembro;

Final 0 – 8 de setembro.

Vale informar que os segurados do INSS que recebem mais de um salário mínimo terão acesso ao benefício em outra data. Veja a seguir o calendário de pagamento desses trabalhadores:

Final 1 e 6 – 1º de setembro;

Final 2 e 7 – 4 de setembro;

Final 3 e 8 – 5 de setembro;

Final 4 e 9 – 6 de setembro;

Final 5 e 0 – 8 de setembro.

Segunda parcela do 13º salário do INSS

De acordo com o calendário disponibilizado pelo Governo Federal, a segunda parcela do 13º salário deve começar a ser liberada no dia 24 de novembro. Assim como a parcela anterior, os pagamentos devem ser feitos de acordo com o NIS dos segurados.

Calendário de pagamento dos beneficiários que recebem um salário mínimo:

Final 1 – 24 de novembro;

Final 2 – 27 de novembro;

Final 3 – 28 de novembro;

Final 4 – 29 de novembro;

Final 5 – 30 de novembro;

Final 6 – 1º de dezembro;

Final 7 – 4 de dezembro;

Final 8 – 5 de dezembro;

Final 9 – 6 de dezembro;

Final 0 – 7 de dezembro.

AVISO IMPORTANTE: Antecipação do 13º salário do INSS preocupa beneficiários após decisão do Governo

Segurados que recebem mais de um salário mínimo:

Final 1 e 6 – 1º de dezembro;

Final 2 e 7 – 4 de dezembro;

Final 3 e 8 – 5 de dezembro;

Final 4 e 9 – 6 de dezembro;

Final 5 e 0 – 7 de dezembro.

Quem recebe o 13º salário do INSS?

Por lei, tem direito ao 13º salário do INSS quem, durante o ano, recebeu um dos seguintes benefícios:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão.

Ficam de fora do pagamento do abono natalino os cidadãos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os que têm direito a Renda Mensal Vitalícia (RMV).

No primeiro caso, a isenção do pagamento se deve à natureza do benefício, que é assistencial e não previdenciária. Já o segundo, já está extinto.

Como consultar?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador;

Clique em “Entrar com Gov.br”;

Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS;

Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma;

Clique em “Entrar”;

Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

