A Origem e Comemoração do Dia das Mães: Da Antiguidade aos Tempos Modernos

O Dia das Mães, uma data de celebração e homenagem às mães, é comemorado amplamente no Brasil e em muitos países ao redor do mundo. Originado nos Estados Unidos, o Dia das Mães foi adotado por diversas nações, incluindo o Brasil, onde é comemorado no segundo domingo de maio. Essa data especial tem como propósito aceitar e respeitar o amor incondicional, o cuidado e os satisfações que as mães dedicam a seus filhos. A história por trás do Dia das Mães remonta a eventos antigos e evoluiu ao longo do tempo, sendo uma ocasião para expressar gratidão e apreço pela figura materna.

Foto: Shutterstock

O Dia das Mães está chegando, e muitas pessoas estão animadas para celebrar e homenagear suas mães neste dia especial. O Dia das Mães é uma ocasião para expressar gratidão, amor e apreço por todas as mães e figuras maternas em nossas vidas.

Mas você já se perguntou como surgiu o Dia das Mães e quando começou a ser comemorado no Brasil? Aqui o SeteLagoas.com.br traz algumas informações sobre esta data tão comemorada e importante.

Origem do Dia das Mães como conhecemos

O Dia das Mães teve origem nos Estados Unidos e é comemorado no segundo domingo de maio. A data foi adotada por muitos países ao redor do mundo, embora alguns tenham escolhido celebrá-la em diferentes épocas do ano.

A celebração das mães remonta a festivais na Grécia e Roma antigas, em honra às Deusas-Mães Reia e Cibele. No século XVI, o Domingo do Dia das Mães começou a ser reconhecido no quarto domingo da Quaresma pelas igrejas cristãs na Inglaterra e na Igreja Católica Romana. No entanto, essa celebração não estava diretamente relacionada às mães, mas sim como um dia para os fiéis visitarem suas "igrejas mães", sendo uma oportunidade para os trabalhadores visitarem suas mães devido à escassez de dias de folga.

A data como a conhecemos hoje foi criada em West Virginia, nos Estados Unidos. Durante a Guerra Civil Americana, Ann Reeves Jarvis, conhecida como "Mãe Jarvis", estabeleceu os Clubes de Trabalho do Dia das Mães para conscientizar sobre as condições precárias de saúde na região e promover a reconciliação após a guerra. No final do século XIX, vários movimentos nos Estados Unidos surgiram para instituir o Dia das Mães em âmbito nacional, incluindo os esforços de Julia Ward Howe, que defendia a paz mundial.

No entanto, foi Anna Jarvis, filha de Ann Reeves Jarvis, que se destacou como a principal impulsionadora do Dia das Mães moderno. Após a morte de sua mãe em 1905, Anna Jarvis iniciou uma campanha para estabelecer um dia oficial de homenagem às mães. Ela conseguiu que o Dia das Mães fosse oficialmente reconhecido nos Estados Unidos em 1914, quando o presidente Woodrow Wilson proclamou o segundo domingo de maio como o Dia das Mães.

Porém, Anna Jarvis ficou desapontada ao ver que o Dia das Mães se tornou divulgado e perdeu seu objetivo original de reunir mães e filhos para celebrar a presença materna. Ela lutou pela eliminação dos dados após sua popularização e uso comercial.

Por que o Dia das Mães começou a ser comemorado no Brasil?

O Dia das Mães passou a ser comemorado no Brasil no segundo domingo de maio, conforme estabelecido pelo Decreto 21.366, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas e publicado em 5 de maio de 1932. No entanto, sua consolidação como uma data comemorativa significativa ocorreu durante o período do regime militar, que ocorreu de 1964 a 1985.

De acordo com o psicólogo Prof. Dr. Sérgio Silva Dantas, a data comemorativa no Brasil foi inspirada nos Estados Unidos. Durante esse período, muitos aspectos da cultura americana eram amplamente adotados, e o valor da família e, principalmente, das mães, foi enfatizado. A dedicação à maternidade era tão valorizada que era exaltada em concursos e até mesmo destacada em capas de revistas, como relata a historiadora Mary Del Priore, autora de "História das Mulheres no Brasil".

No entanto, o Dia das Mães já era celebrado no Brasil antes desse período. Segundo o professor, a maioria das igrejas cristãs já realizava homenagens, especialmente ligadas à figura de Maria, mãe de Jesus, já que maio é reconhecido como o mês dedicado a ela.

A Igreja Católica no Brasil oficialmente incorporou a tradição do Dia das Mães em 1947, por iniciativa de D. Jaime de Barros Câmara, então cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro.

Hoje, o Dia das Mães é amplamente celebrado no país, uma ocasião na qual as pessoas expressam seu amor e gratidão por suas mães e pela figura materna em suas vidas. É uma data especial para demonstrar apreço por todo o cuidado, dedicação e sacrifícios que as mães fazem por seus filhos.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: NSC Total e Toda Matéria