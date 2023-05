Mulher vai até delegacia para denunciar violência doméstica e é estuprada por policial

Um policial militar foi afastado da corporação por suspeita de estuprar uma mulher que foi até um juizado de violência doméstica pedir ajuda em Fortaleza, capital do Ceará. O caso aconteceu no final de abril mas só agora que foi divulgado.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima procurou o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para pedir aconselhamentos legais após a separação. O policial afirmou que seria a pessoa adequada para aconselhá-la, se trancou em uma sala com ela e cometeu o estupro insinuando que poderia usar a arma de fogo. Ao sair do local, a mulher procurou a delegacia. Ela recebeu um coquetel de remédios anti-DSTs e passa por acompanhamento médico.

Antes de cometer o estupro, o PM teria "aconselhado a vítima a procurar um novo marido", segundo a ocorrência. O caso foi registrado em 29 de abril, mas o afastamento do PM foi registrado na terça-feira (9) no Diário Oficial do Estado do Ceará.

O policial foi suspenso por 120 dias, prazo da investigação sobre o crime. Além de investigação na Corregedoria, o PM também é investigado pela Polícia Civil.

O TJCE, responsável pelo juizado, afirmou que adotou medidas cabíveis para afastamento do policial e investigação do ocorrido assim que tomou conhecimento da denúncia. "O TJCE comunica que continuará adotando as ações pertinentes para o acompanhamento das investigações pela autoridade competente", relata, em nota divulgada para a imprensa.

Da redação com UOL