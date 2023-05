Veja como vai funcionar a semana de 4 dias de trabalho que será testada no Brasil a partir de novembro

Depois de ser aprovado no Reino Unido, a jornada de trabalho de quatro dias por semana será testada em empresas no Brasil. Pelo calendário, o experimento começará a partir de novembro deste ano e terá duração de seis meses — até abril de 2024.

Foto: Reprodução Internet

O “4-Day Week Global” (quatro dias por semana), realizado em parceria com a Reconnect Hapiness at Work, testa ao redor do mundo a modalidade de jornada em que o profissional recebe 100% do salário trabalhando 80% do tempo em troca de um compromisso de manter 100% de produtividade (modelo que ficou conhecido como 100-80-100).

A ideia de redução de jornada é também uma busca por mais bem-estar entre o corpo de colaboradores de uma companhia. Entre junho e julho vão acontecer as chamadas “sessões de informações” no Brasil.

“Serão 5 sessões abertas e gratuitas. Vamos receber as empresas interessadas em participar do piloto para tirar dúvidas e explicar como o projeto funciona, alinhar as expectativas e os valores de investimentos”, explica Gabriela Brasil, líder de comunidade da 4-Day Week Global a reportagem.

Os valores que precisarão ser desembolsados pelas empresas serão revelados em breve pela organização no site do projeto. Enquanto as sessões estiverem acontecendo, a partir de junho, as inscrições estarão abertas para as companhias interessadas.

“Iniciamos, na quarta-feira (10), a captação das empresas que querem saber mais sobre o piloto. É um processo inicial feito a partir da inscrição no site. O que já estamos fazendo: recebemos empresas do Brasil que já operam nesse formato mais flexível de quatro dias e estamos convidando todas elas a estarem com a gente nesse projeto-piloto representando os pioneiros desse movimento por aqui e que vão ajudar a aconselhar outras empresas”, afirma a executiva.

Ela citou duas companhias que já rodam nesse modelo e que serão as conselheiras da iniciativa em solo brasileiro: a Vockan, do ramo de tecnologia com sede em São Paulo; e a Efí, antiga Gerencianet, companhia de recebimentos para pessoas físicas e jurídicas, de Minas Gerais.

A partir de agosto começa uma segunda fase, a de planejamento do projeto-piloto, e vai até outubro. “Nessa etapa a gente auxilia as empresas na preparação da implementação do projeto”, diz Brasil. Só em novembro é que os testes começarão na prática entre as empresas participantes.

Da Redação com Infomoney