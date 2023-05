Bora Cultura Preta: Iniciativa da Ambev destina R$ 7 milhões para empreendedores negros no Brasil

A Ambev e a PretaHub, aceleradora brasileira do empreendedorismo negro, lançaram o Fundo Bora Cultura Preta para apoiar produtores, artistas e empresários negros dos setores de entretenimento e cultura. Com financiamento de R$ 7 milhões, a iniciativa visa fomentar diversos projetos e recebe inscrições até o dia 26 de maio. Os participantes selecionados não receberão apenas apoio financeiro, mas também se beneficiarão de programas de orientação e treinamento. O fundo conta com o apoio do Comitê de Diversidade Externa da Ambev e de Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e do PretaHub.

Objetivo do fundo é fomentar projetos de entretenimento e cultura liderados por pessoas negras - Foto: Divulgação/Evensen Photography

Em sua edição inaugural, o Fundo destinará R$ 7 milhões (aproximadamente US$ 1,3 milhão) para apoiar projetos selecionados. Os recursos são provenientes de recursos próprios da Ambev e também de investimentos obtidos por meio de leis de incentivo.

Os interessados ​​podem se candidatar ao fundo até as 17h59 do dia 26 de maio pelo site do Prosas, onde podem ser encontradas as orientações completas. Os projetos que serão considerados para apoio incluem aqueles relacionados a artes, gastronomia, produção e divulgação de conteúdo digital, empreendimentos de impacto em indústrias criativas, turismo, festivais, moda e literatura. Uma banca formada por profissionais externos, colaboradores e representantes do BOCK (Construindo Oportunidades para Colegas de Todos os Tipos), grupo de afinidade racial da Ambev, avaliará as iniciativas.

Os produtores selecionados também participarão do programa Afrolab, uma iniciativa de conhecimento oferecida pelo PretaHub, que oferece orientação, suporte, treinamento e acesso ao espaço de aprendizagem da Ambev.

O Fundo Bora Cultura Preta conta com o apoio do Comitê de Diversidade Externa da Ambev e de Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e visionária do PretaHub. O acelerador serve como um centro de criatividade negra, inventividade e tendências emergentes.

Da redação

Fonte: Mundo Negro