Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena, Concurso 2593 e prêmio vai a R$ 14 milhões; veja números sorteados

O sorteio do concurso da Mega-Sena 2593 com prêmio de R$ 8.407.916,20 foi realizado hoje (17), no Espaço da Sorte, em Sâo Paulo (SP), e ninguém acertou as seis dezenas. Como isso, o prêmio acumulado vai a R$ 14 milhões no próximo sorteio que será realizado no sábado (20)

Os número sorteados foram: 10 - 14 - 17 - 25 - 32 - 39

111 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 22.333,32. Os 7.145 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 495,65 cada.

Novos preços

Os novos preços das loterias da Caixa Econômica Federal já estão valendo. No caso da Mega-Sena, principal loteria do país, o aumento varia de acordo com o número de dezenas. No caso do jogo simples, de seis números, o reajuste é de R$ 0,50 (passou de R$ 4,50 para 5). Já o volante com 20 dezenas aumentou quase R$ 20 mil (foi de R$ 174.420 para R$ 193.800).

Como jogar



A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, o apostador pode marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Da Redação com Valorinveste