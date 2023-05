Programa de TV mostra vídeo de Henry Borel morto e causa polêmica na internet

O episódio dessa quinta-feira (18) 'Linha Direta', que retratou o caso Henry Borel, segue repercutindo nas redes sociais. Após briga judicial que chegou a suspender a exibição do programa, a atração comandada por Pedro Bial chamou atenção dos telespectadores por exibir imagens do menino morto no colo da mãe, Monique Medeiros.

No 'Linha Direta', a TV Globo exibiu o vídeo de Henry Borel — Foto: Reprodução - Rede Globo

As cenas são do circuito de segurança do prédio em que Henry morava com a mãe - que hoje responde ao processo em liberdade - e com o padrasto, Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, acusado de ter matado Henry em 2021. O julgamento do caso ainda não tem data para acontecer.

A emissora exibiu a imagem, com o rosto de Henry borrado, mas em alta qualidade, já morto no elevador, pronto para ser levado ao hospital. O conteúdo mostra Jairinho com Monique, que segura a criança no colo.

As imagens, até então nunca exibidas na TV, repercutiram nas redes sociais. "Necessário para mostrar o quão grave é esse crime, dois assassinos que bancam uma pose de inocentes", escreveu uma internauta. ‘‘Tá muito forte esse programa’’, postou outro usuário do Twitter. ‘‘Meu Deus, olha a cor da criança, completamente pálida’’, disse outra internauta.

Programa chegou a ser suspenso pela Justiça

A Globo conseguiu na Justiça a liberação para exibir o "Linha Direta" sobre a morte do menino Henry Borel, de 4 anos. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida na noite dessa quarta-feira (17).

O parecer de Gilmar Mendes veio após a Globo recorrer da liminar obtida pela defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, que impedia que o programa fosse exibido.

Com O Tempo