Saiba como enviar a sua declaração de IRPF 2023 em poucos minutos

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2023 termina nesta quarta-feira (31) e cerca de 4 milhões de contribuintes ainda não enviaram o documento para a Receita Federal.

Foto: Reprodução Internet

O contribuinte pode optar por alguns caminhos para conseguir finalizar a declaração a tempo:

- importar a declaração de 2022, que já traz as informações compartilhadas do ano passado;

- ou pode optar pelo modelo pré-preenchido, que é automatizado e já traz a declaração com determinados campos completos para essa temporada.

O contribuinte tem liberdade para definir como quer entregar a declaração, mas as especialistas consultadas pela reportagem entendem que a pré-preenchida pode agilizar muito o processo. Afinal, nem todo mundo tem o arquivo da declaração anterior guardado ou utiliza o mesmo dispositivo para entregar o documento de um ano para o outro.

“Pode atender todo tipo de contribuinte, mas, especialmente, aquele que não tem muitos bens, faz a declaração simplificada, por exemplo. Nesses casos, dá para finalizar a declaração em cerca de 15 minutos no modelo automatizado”, diz Ana Paula Salvatori, contadora da Razonet, escritório de contabilidade.

O modelo pré-preenchido é uma aposta da Receita Federal, que tem a expectativa de receber 25% do total de declarações de 2023 na versão automatizada — e está bem perto de alcançar a meta: até 1h desta terça-feira (30), 23% das 35 milhões de declarações enviadas foram pré-preenchidas. O número representa um salto muito significativo na comparação com o ano passado, quando o Fisco recebeu apenas 7,6% das declarações neste modelo.

Além disso, entre as novidades deste ano, a pré-preenchida passou a ser critério de prioridade no recebimento de restituição e também ganhou novas informações automáticas sobre compra de imóveis e descrição de criptoativos (rendimentos, deduções e dívidas já estavam contemplados no ano passado).

“A pré-preenchida é uma alternativa que já traz as informações da declaração anterior, além de informações das instituições financeiras, pagamentos realizados e outros detalhes que agilizam o preenchimento da declaração. Eu recomendo o modelo para quem ainda não enviou a declaração porque agiliza a declaração”, diz Adriana Alcazar, contadora e sócia da Seteco consultoria.

Cuidados

O modelo automatizado recebeu muitas críticas em 2022 por apresentar alguns erros ao longo do processo de preenchimento automático. Para 2023, as especialistas entendem que houve uma melhora na plataforma.

“O modelo ficou melhor e está funcionando bem neste ano. Porém, tem algumas limitações e exige atenção dos contribuintes que têm um patrimônio maior, com muitos bens, e de investidores com muitas aplicações porque nem sempre o sistema puxa todas as informações”, alerta Salvatori.

Alice Porto, conhecida como Contadora da Bolsa, ressaltou na segunda-feira (29) que a pré-preenchida não atende perfeitamente investidores da Bolsa. “A pré-preenchida vem ajudando muitos contribuintes, mas chega para atender principalmente quem não é investidor de Bolsa porque os dados de operações de renda variável ainda estão muito falhos”, alerta a colunista.

A pré-preenchida promete trazer dados de:

- rendimentos;

- deduções;

- dívidas;

- compra de imóveis;

- doações efetuadas em 2022;

- criptoativos declarados pelas exchanges;

- atualização de saldos de contas bancárias e contas de investimentos;

- novas contas bancárias e fundos de investimentos;

- rendimentos de restituição do ano-calendário anterior.

Segundo Alcazar, embora seja rápido e agilize o preenchimento o contribuinte não pode deixar de conferir as informações trazidas de forma automática — principalmente as relacionadas aos pagamentos efetuados, como despesas médicas.

Salvatori pontua que já viu nesta temporada alguns casos em que dados de atualização de saldos e novas contas e fundos não foram trazidos automaticamente no formato automatizado.

A própria Receita Federal já pontuou que o preenchimento de dados do modelo é de responsabilidade do contribuinte e que, embora seja automatizado, não impede que o titular da declaração caia na malha fina.

Como fazer a pré-preenchida?



O processo para utilizar a pré-preenchida é simples: o contribuinte pode acessá-la pelo próprio programa baixado, no celular ou tablet ou direto no site da Receita Federal. O formato é bem similar ao do programa, mas ela á traz campos preenchidos.

O que vale prestar atenção, no entanto, é que só é possível utilizá-lo quem tiver conta no domínio gov.br, no níveis ouro e prata.

A conta gov.br é a conta que permite que a população tenha acesso aos serviços públicos pelo formato digital. A conta garante a identificação de cada cidadão que entra nos serviços digitais do governo.

Da Redação com Infomoney