O que é Corpus Christi? Entenda o significado e a origem

Nesta quinta-feira, 8, celebra-se o feriado nacional do Dia de Corpus Christi, data associada a religião católica. Pentecostes, Eucaristia e Santíssima Trindade são alguns dos elementos e termos próprios do cristianismo que ajudam a entender os motivos por trás da celebração da data.

Foto: Reprodução Internet

O feriado de Corpus Christi está ligado à Páscoa, que marca a morte e a ressurreição de Cristo, que tem, por sua vez, ligações com a Páscoa judaica (a saída dos hebreus do Egito para a Terra Prometida). A data é celebrada 60 dias após a Páscoa e logo depois do Domingo de Pentecostes e da Festa da Santíssima Trindade.

Depois que saíram da escravidão no Egito, os judeus chegaram ao Monte Sinai. E ali Moisés recebeu as Tábuas da Lei, os Dez Mandamentos. Todos os anos naquela data, eles celebravam aquela data. Pentecostes é o momento, depois dos 50 dias, que eles se reuniram para festejar a colheita e também a aliança feita com Deus, libertando-os da escravidão no Egito, segundo a Biblia.

O que significa Corpus Christi?

A palavra Corpus Christi vem do latim, que significa "Corpo de Cristo" ou "Corpo de Deus". A tradição diz que Jesus, na véspera de sua crucificação, se reuniu com os apóstolos na ceia e instituiu a Eucaristia.

O que é comemorado no Corpus Christi?



A celebração de Corpus Christi refere-se ao momento em que Jesus Cristo partilhou o pão e vinho com seus apóstolos na última ceia antes de ser crucificado. No versículo São Mateus 26:26 da Bíblia, mostra exatamente como foi o último momento de Cristo com seus discípulos.

"E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe o, dizendo: Bebei dele todos; Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados." - São Mateus 26:26

Qual a origem da comemoração de Corpus Christi?



A data começou a ser comemorada na Idade Média. Segundo a tradição, a origem da data está nas visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que pediam para a Igreja para celebrar a eucaristia. As visões foram relatadas ao padre Thiago Pantaleão, que veio a se tornar o papa Urbano IV em 1261.

A data foi finalmente instituída após um suposto milagre ter ocorrido em Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria escorrido sangue durante a eucaristia, durante o papado de Urbano IV.

Significado dos tapetes no feriado de Corpus Christi



Os tradicionais tapetes de sal, remetem ao momento em que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Trata-se de uma forma de comemorar a data que chegou ao Brasil através da influência portuguesa. Apesar do nome, os tapetes são feitos não apenas de sal, mas de outros materiais, como serragem.

Os tapetes representam ramos que os fiéis jogavam na sua passagem por Jerusalém: "A Bíblia diz que Jesus foi recebido como rei em Jerusalém. O povo ia jogando ramos pela rua, formando quase um tapete para a sua passagem. Então, quando saímos com Jesus Eucarístico para as ruas, fazemos esta homenagem à passagem dele, colocando os tapetes. Hoje, as pessoas têm criatividade. Fazem tapetes ornamentais" segundo um pároco.

Da Redação com Exame