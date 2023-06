Turismo suspenso em 13 ilhas do Espírito Santo devido à gripe aviária

Neste feriado de Corpus Christi, os mineiros que planejavam visitar o Espírito Santo podem precisar repensar seus planos. O governo estadual anunciou, nesta quinta-feira (08/06), a suspensão por tempo indeterminado da visitação a oito ilhas turísticas devido ao risco de gripe aviária na região. Além disso, outros cinco destinos já estavam proibidos de receber turistas por determinação da prefeitura de Vila Velha. Essa medida foi tomada após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmar 25 casos da doença em aves silvestres no país, o que representa a primeira ocorrência do vírus no Brasil.

Foto: Fernando Madeira/Rede Gazeta

As oito ilhas afetadas pela proibição do governo estadual estão localizadas na região da Área de Proteção Ambiental de Setiba, entre Guarapari e Vila Velha, e fazem parte do arquipélago das Três Ilhas. As demais ilhas interditadas estão situadas em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória.

Confira abaixo a lista dos locais interditados para turistas devido à gripe aviária:

Quitongo; Cambalão; Guanchumbas; Leste-Oeste; Guararema; Francisco Vaz; Toaninha; Alaceira; Ilha dos Pacotes; Ilha da Pedra do Sapo; Ilha Pituã; Ilhas Itatiaia; Ilha das Garças.

É importante ressaltar que o risco de transmissão da gripe aviária de animais para humanos é maior para aqueles que têm contato frequente com as aves, como produtores rurais. Não há registros da doença em aves de granja no Brasil, e o consumo de frango e ovos é considerado seguro.

O Mapa recomenda que qualquer pessoa que identificar aves com sinais de doença não se aproxime dos animais e entre em contato com os serviços de saúde locais. Alguns dos principais sintomas da gripe aviária em aves são andar cambaleante, queda ou debilidade, convulsões, descoordenação motora, dificuldades respiratórias, espirros, tosse, falta de ar, inchaço nos olhos e tremores.

Da redação com O Tempo.