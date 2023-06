Atenção: Modificações na contribuição ao INSS do autônomo entram em vigor hoje; confira as informações

A partir de agora, os contribuintes individuais, facultativos e donas de casa de baixa renda terão alterações no pagamento da contribuição ao INSS sobre o salário mínimo.

Foto: Reprodução/Shutterstock

O aumento do salário mínimo, que subiu para R$ 1.320 em 1º de maio, resultou em mudanças nas contribuições. Autônomos pagarão mensalmente R$ 145,20 ou R$ 264, dependendo da alíquota de contribuição. Donas de casa de baixa renda pagarão R$ 66.

As alíquotas do INSS variam entre 5%, 11% e 20% e determinam os planos de Previdência e as regras aplicáveis. Autônomos que contribuem com 20% têm acesso à aposentadoria por idade ou tempo de contribuição, enquanto os que pagam 11% têm direito apenas à aposentadoria por idade.

Donas de casa e contribuintes facultativos pagam 5% do salário mínimo. Autônomos donos de empresas devem pagar R$ 264 até o dia 20 de junho. Essas mudanças refletem o aumento do salário mínimo em relação a 2022 e a inflação calculada em 2022 pelo INPC do IBGE.

Trabalhador com CLT registarada também enfrenta novas deduções de INSS

Os trabalhadores sob o regime da CLT agora têm novas deduções para contribuição ao INSS, que começam a valer em junho. A tabela de contribuição previdenciária foi atualizada, variando de 7,5% a 14% para trabalhadores celetistas e com alíquotas acima de 14% para servidores públicos.

Confira a nova tabela de deduções do INSS para trabalhadores com CLT:

Salário de até R$ 1.320,00: 7,5%

De R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29: 9%

De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94: 12%

De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49: 14%

Veja a nova tabelada de deduções previdenciárias para servidores públicos:

Salário de até R$ 1.320,00: 7,5%

De R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29: 9%

De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94: 12%

De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49: 14%

De R$ 7.507,50 até R$ 12.856,50: 14,5%

De R$ 12.856,51 até R$ 25.712,99: 16,5%

De R$ 25.713,00 até R$ 50.140,33: 19%

Acima de R$ 50.140,33: 22%

Contirbuição do MEI

Profissionais registrados como MEI devem pagar contribuições diferentes, dependendo da atividade exercida. O valor da contribuição varia de acordo com o setor: comércio, indústria e transporte pagam R$ 67, serviços em geral pagam R$ 71, e aqueles que atuam em ambos os setores pagam R$ 72 por mês.

Para o MEI caminhoneiro, a base de cálculo é 12% do salário mínimo, gerado em um valor de R$ 158,40, mais acréscimos de ISS e/ou ICMS, dependendo da classificação.

Contribuição do MEI

Tipo de atividade - INSS (em R$) - Taxa por atividade (em R$) - Total (em R$)

Comércio e Indústria - ICMS - 66 - 1 - 67

Serviços - ISS - 66 - 5 - 71

Comércio e Serviços - ICMS e ISS - 66 - 6 - 72

MEI Caminhoneiro - ICMS - 158,40 - 1 - 159,40

MEI Caminhoneiro - ISS - 158,40 - 5 - 163,40

MEI Caminhoneiro - ICMS e ISS - 158,40 - 6 - 164,40

