Poker - muito mais do que apenas um jogo de sorte

O poker explodiu em popularidade nas últimas décadas e, quer você faça parte dessa tendência ou não, há algumas lições a serem aprendidas com aqueles que duraram no jogo o tempo suficiente para ganhar dinheiro de verdade e mantê-lo.

O jogo de poker é frequentemente confundido com jogos de sorte. Bem, o fato é que não é. Porém, em qualquer momento, é claro que até os melhores jogadores de poker podem perder, mas o poker não pode ser considerado um jogo de sorte e sim, de habilidade!

Também por isso o poker online ganhou uma grande dimensao, uma vez que, permite aprender e consultar as regras enquanto se joga e muitas vezes, testar de forma gratuita. Claro que para isso é fundamental escolher bem o operador onde jogar, não apenas pela variedade de jogos e informacao disponibilizada para quem quer aprender mas também pela seguranca e protecao dos jogadores. Nesse sentido, um dos melhores a nível global e totalmente em portugues é a 888 que inclui tudo isso e permite aprender e jogar entusiasmantes jogos de poker.

Leia profundamente a filosofia de qualquer guru do poker e, antes das probabilidades, aprenda a ler os “tells” de seus oponentes. E principalmente aprenda bastante sobre algo que não parece especialmente empolgante ou glamoroso: gerenciamento de bankroll.

O vencedor de poker de longo prazo sabe quando minimizar suas perdas; é inteligente e paciente o suficiente para ter os recursos para maximizar seus ganhos, às vezes indo all-in quando a mão perfeita aparece; Como o personagem de Matt Damon no filme Rounders resume: “Você não joga, você joga fora”.

E assim também acontece com os investimentos. Assim como o poker, investir é, em muitos aspectos, o chamado “jogo do perdedor” — você ganha principalmente evitando grandes perdas e capitalizando com os erros dos outros.

Na verdade, é matemática. Tanto no investimento quanto no poker, é preciso um ganho de 11% para empatar com uma perda anterior de 10%. Quanto mais longe você estiver no buraco, mais difícil será sair: uma perda de 25% requer um ganho de 33% para empatar; uma perda de 50% um ganho de 100%.

Essas semelhanças fizeram com que os traders de Wall Street às vezes se referissem aos investimentos de participantes institucionais, como os fundos de hedge, como “dinheiro inteligente” e os do público em geral como “dinheiro burro”. (Da mesma forma, Vegas distingue entre dinheiro “público” e dinheiro “sábio”.)

Você tem que ser inteligente sobre o risco. Mas você também precisa se sentir confortável com a ideia de ALGUM risco. Para alguns de vocês, esse é um obstáculo crítico a ser superado.

Como disse um analista financeiro: “A preferência por dinheiro e a aversão ao mercado de ações entre os jovens adultos é muito preocupante, considerando que essa faixa etária tem o maior ônus de poupança para a aposentadoria. Eles não chegarão lá sem estarem dispostos a assumir um pequeno risco de curto prazo em seu dinheiro de longo prazo.”

Os melhores jogadores publicam resultados consistentemente bons

Se você quer uma prova da jogabilidade baseada em jogar poker, não precisa ir além dos melhores jogadores do mundo. A verdade é que alguns jogadores acumularam quantias invejáveis e, embora haja alguns casos de sorte aleatória, a maioria dos jogadores que mais ganham no poker, venceram por meio de trabalho árduo e bons resultados consistentes.

Esse é um dos argumentos mais fortes para apoiar a afirmação de que o poker é jogado por habilidade mais do que qualquer sorte ou evento aleatório. Você ainda terá maus momentos, é claro, e às vezes terá que desistir, mas tudo isso é baseado na probabilidade estatística que você entende e age para seu benefício final.

As estratégias evoluem o tempo todo

O poker é um jogo vivo que respira. Bastante simples em termos de jogabilidade, sua profundidade permite estratégias em constante evolução. A “meta” ou “jogo padrão” está mudando o tempo todo e os jogadores estão encontrando novas maneiras de desafiar as expectativas e obter uma vantagem.

Alguns jogadores estão procurando responder e se adaptar, mas outros estão subvertendo completamente os paradigmas estabelecidos em uma tentativa de ganhar vantagem. Se você for inteligente o suficiente para desenvolver um novo estratagema e vencer um grande torneio, seja o BSOP ou apenas um bracelete WSOP, você terá um grande aumento em seu saldo.

Um jogador pode aprender a vencer a maioria dos oponentes

Outra prova de que o jogo de poker está profundamente enraizado na habilidade e não na sorte é o fato de que você pode ser treinado para derrotar a maioria dos jogadores. Isso não significa que você vai derrotar todos, ou que uma mão de sorte ocasional não vai pregar uma peça ruim em você. O que isso significa, porém, é que quando você desenha a linha de raciocínio, estará na vantagem.

As lacunas de habilidades são imediatamente evidentes

Os oponentes mais fracos são mais fáceis de detectar ao jogar poker ao vivo. Eles são descritos coletivamente como “o peixe”, e o termo “vencer o peixe” é usado por jogadores habilidosos para descrever a derrota de muitos jogadores de nível inferior para aumentar o saldo dos jogadores melhores. Com isso em mente, é muito fácil identificar um jogador menos experiente e versado no jogo de poker.

Posto desta forma, um jogador novato hesitará e questionará suas decisões muito mais do que um jogador veterano, que provavelmente saberá o que esperar. De qualquer forma, identificar um jogador mais fraco não é difícil, especialmente quando você tem alguns anos de experiência no poker.

Poker como esporte: torneios e tendências

Um excelente paralelo que descobrimos ao longo dos anos é comparar o poker ao xadrez. Claramente, o xadrez joga com todas as peças do tabuleiro, então não há nenhum elemento surpresa nisso. O xadrez se desenvolveu como esporte ao longo dos anos, assim como o poker.

Ainda há alguma objeção ao poker, é claro, e você não verá competições de poker patrocinadas pelos estados ou o jogo nas Olimpíadas, pelo menos não tão cedo, mas a verdade é que o poker tem muito a ver com esportes.

Os jogadores que se destacam e conseguem atingir os escalões mais altos do jogo mostram muitos dos atributos que atribuímos aos desportistas profissionais. Determinação, atuar sob pressão e agir racionalmente em situações difíceis são apenas algumas das habilidades necessárias para formar um jogador de poker de sucesso.

O BSOP, a World Series of Poker (WSOP) e o World Poker Tour (WPT) existem há anos, estabelecendo um ecossistema bem desenvolvido e interconectado de poker profissional, com inúmeros torneios disponíveis todos os anos.

Foto: IstockPhoto

O poker online é tão baseado em habilidades quanto o poker ao vivo?

A partir disso, você deve estar bastante convencido de que o poker é tudo menos um jogo dependa da sorte. Quando você joga poker online, você deve considerar que algumas coisas sobre o jogo mudam abruptamente, e é exatamente nisso que você precisa focar.

O poker ao vivo geralmente envolve muita linguagem corporal, apostas muito mais altas e familiaridade geral com seus oponentes. Quando você joga online, no entanto, você está jogando para acumular um maior saldo, jogando o máximo de mesas que puder ao mesmo tempo. E essa é a grande vantagem em jogar poker online!

Agora, como você não sabe contra quem está jogando, não pode antecipar a estratégia ou os movimentos deles, o que é compreensível. Isso significa que seu sucesso no formato online depende mais da sorte do que da habilidade? Não necessariamente.

As incógnitas podem ter aumentado, mas o paradigma continua o mesmo. Você quer agir com base em fatos concretos e nas evidências mais fortes de que um resultado é mais provável do que outro. Existem mãos estatisticamente comprovadas que você deve jogar e outras que são mais arriscadas, que você pode ajustar dependendo do desempenho do seu bankroll.

Naturalmente, o poker online permite que os jogadores se concentrem mais nas estatísticas e na probabilidade matemática de certos resultados. Portanto, o poker ao vivo e online são praticamente, a mesma coisa, exceto por algumas particularidades evidentes.

Resumindo, um jogo de sorte é, por definição, muito imprevisível, com resultados constantemente pegando os jogadores de surpresa. Embora você nem sempre possa esperar que a sorte o favoreça, você sempre pode aprender quais cartas lhe dão uma boa ou forte chance de ganhar e agir de acordo com elas.

Jogar poker basicamente, é sobre fazer a aposta certa, mais do que confiar cegamente que a próxima carta o favorecerá.

Conteúdo de responsabilidade do anunciante