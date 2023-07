Mulheres são estupradas no aeroporto de Recife ao serem enganadas por falsa proposta de emprego

Três mulheres, sendo duas de 23 anos e uma de 37, denunciaram que foram estupradas durante uma falsa entrevista de emprego em uma sala do Aeroporto Internacional do Recife Guararapes - Gilberto Freyre, que fica no bairro da Imbiribeira, em Recife.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

Elas procuraram a polícia para contar que foram convocadas para uma falsa entrevista de emprego para trabalhar como segurança na área de check-in, segundo o G1.

Na data marcada, elas contaram que entraram na sala para a entrevista e foram trancadas pelo homem. Nesse momento, ele disse que faria uma revista e tocou nas partes íntimas delas.

Funcionário terceirizado

A Aena Brasil, responsável pela administração do aeroporto, confirmou que tomou conhecimento do fato e disse também que o suspeito é um funcionário da empresa contratada para vigilância do terminal.

"Tal fato teria ocorrido na tarde do dia 29 de junho, durante um suposto processo de recrutamento de agentes de segurança, executado pelo supervisor administrativo da empresa, no escritório administrativo da GPS, localizado num terminal de cargas do aeroporto. Na manhã do dia 30 de junho, a administração do aeroporto tomou conhecimento do caso, e exigiu o afastamento imediato do denunciado. Soubemos que logo em seguida, o mesmo já foi detido pela polícia", disse em nota.

A empresa que contratou o suspeito informou que, após tomar conhecimento das denúncias, "tomou as medidas necessárias, incluindo o desligamento do funcionário envolvido".

Com Itatiaia