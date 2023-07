Menino Gui volta à escola após ficar internado 16 dias em uma UTI e receber alta; vídeo emociona web

Guilherme Gandra Moura, conhecido como Menino Gui, voltou a emocionar a web nesta segunda-feira (10/7). Cerca de duas semanas após receber alta, a mãe do jovem filmou o reencontro com os professores e os coleguinhas na escola. O vídeo foi publicado nas redes sociais de Tayane Gandra.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

A mãe do menino publicou o momento em que Gui anda pela escola e recebe o carinho de outras crianças. Na legenda, Tayane comemorou a situação. “A volta da nossa borboleta à escola”, escreveu.

Após ficar internado em uma UTI por 16 dias, Menino GUI volta às aulas e emociona a internet pic.twitter.com/QaZyAajOt6 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 11, 2023

No Instagram, a escola Cabral Maciel publicou outro vídeo da chegada de Gui e comemorou o retorno dele após mais de 30 dias. “É contagiante testemunhar sua felicidade ao estar de volta entre amigos e professores. Gui, sua presença enche nossa escola de magia e diversão”, escreveu o perfil da instituição.

“Que essa alegria transborde em cada dia que passarmos juntos, transformando cada momento em uma oportunidade de aprendizado recheada de muitas alegrias”, completou o texto. Confira o vídeo aqui.

Menino Gui recebe alta do hospital

O Menino Gui tem mais um motivo para comemorar. Após ganhar visitas e presentes dos ídolos do Vasco, Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, recebeu alta do hospital após 22 dias de internação. A criança ficou conhecida nas redes sociais após viralizar o vídeo do reencontro dele com a mãe, Tayane Gandra, ao acordar de um coma de 16 dias.

Tayane fez uma live no instagram para mostrar o momento que o pequeno deixou o hospital. Nas imagens, é possível ver que ele saiu montado em um quadriciclo com a camiseta do time do coração, o Vasco. Do lado de fora, ele foi aplaudido por agentes da Polícia Federal e também recebeu a visita da bisavó. “Que Deus te proteja, filho”, disse a idosa.

Da Redação com Metrópoles