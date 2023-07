Ministro anuncia Voa Brasil: 1,5 milhão de passagens aéreas a R$ 200 por mês serão disponibilizados em novo programa

O Voa Brasil, novo programa do ministro Márcio França, pretende oferecer 1,5 milhão de passagens aéreas por mês ao preço de R$ 200. A partir de agosto, a iniciativa é voltada para pessoas que não voaram no ano passado, com o objetivo de de aumentar as viagens aéreas e lotar os aeroportos regionais. Grandes companhias aéreas como Latam, Gol e Azul estão participando, e espera-se que o programa gere mais voos e atenda áreas anteriormente mal atendidas.

Foto: Ana Branco/Agência O Globo

O programa Voa Brasil, que oferece passagem aérea por apenas US$ 200, deve fornecer 1,5 milhão de passagens aéreas por mês. A informação foi dada pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, durante palestra na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), na capital, nesta quinta-feira (13).

"Esse programa tem capacidade para fornecer 1,5 milhão de passagens por mês. São rotas individuais. Porém, aos poucos vamos chegar a esse número... precisamos preparar os aeroportos para isso", afirmou França, ao explicar o projeto.

Segundo França, a Voa Brasil tem previsão de início em agosto e atingirá sua capacidade máxima em um ano. O ministro referiu que os benefícios serão limitados a quatro bilhetes por pessoa, por ano, sendo cada bilhete válido para um único percurso.

França revelou que as companhias aéreas sugeriram uma cobrança máxima de US$ 200 para qualquer rota durante os "períodos ociosos", como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. O desconto será aplicado aos voos disponíveis nestes períodos, o que significa que os passageiros não terão flexibilidade para escolher qualquer rota.

Márcio França confirmou a participação das companhias aéreas Latam, Gol e Azul no programa e enfatizou que resultará em novos voos, principalmente para destinos que atualmente têm baixa demanda.

“A nosso ver, há uma grande possibilidade de aumento da demanda por passagens. Isso permitirá que os voos operem em plena capacidade. Consequentemente, teremos mais voos, lotando os aeroportos regionais que mencionei anteriormente. para lugares onde há demanda natural, mas atualmente não há passageiros suficientes", comentou França.

O ministro garantiu que o programa não dependerá de investimento público e beneficiará pessoas que não são passageiros frequentes. Para se qualificar para os bilhetes com desconto, os indivíduos não devem ter voado nos últimos 12 meses. "Vamos começar com aposentados, pensionistas e, eventualmente, servidores públicos também... O objetivo é atrair pessoas que nunca voaram antes."

