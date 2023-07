Marília Mendonça: cantora completaria 28 anos neste sábado

A cantora Marília Mendonça completaria 28 anos neste sábado (22/7), e sua equipe fez uma homenagem nas redes sociais da artista para celebrar o aniversário dela.

Foto: Reprodução Internet

Um vídeo publicado no perfil de Marília Mendonça no Instagram traz imagens da Rainha da Sofrência na infância, ao violão, interagindo com a mãe, Ruth, e o filho, Léo, e em shows.

"22.07. Hoje completa 28 anos da chegada daquela que vem para reescrever a história", começa a homenagem.

"Um fenômeno raro que os livros trazem nas páginas dos eternos. Uma menina que sorri com o olhar. Uma mulher que aconselha com o exemplo. Uma rainha que encanta o povo com seu jeito e com sua voz", diz ainda.

"Em todos os cantos... Milhões de pessoas estão neste momento conectadas em um só pensamento. Feliz aniversário, rainha. Marília Dias Mendonça. Este texto não foi escrito no passado, porque é no presente que ela se faz presente".

Às vésperas do aniversário, a mãe, Ruth, compartilhou uma imagem ao lado do neto Léo, de 3 anos. "A gente se consolando e a saudade aumentando. Amor do amor da minha vida", escreveu na legenda do post.

Marília Mendonça morreu aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo, em novembro de 2021. No início do mês, foi divulgado um ranking com as músicas mais ouvidas em 2023 da cantora.

Da Redação com OTempo