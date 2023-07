Acidente em 'rolezinho' noturno de motociclistas deixa 3 mortos e 27 feridos

Um acidente provocado durante um “rolezinho noturno’’ de motocicilistas deixou três mortos e 27 feridos na madrugada deste sábado (22/7) na rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas (SP). O encontro havia sido marcado pela internet entre grupos de motociclistas. Os banners marcando o evento foram divulgados nas redes sociais.

Foto: Reprodução Internet /EPTV

O "rolezinho noturno" percorreu vários lugares da cidade. O acidente teria ocorrido após um engavetamento entre as motos seguido de atropelamento. A dinâmica da colisão, no entanto, ainda não havia sido totalmente esclarecida pela polícia.

As vítimas identificadas, segundo o G1, são Bruna Maldonado Martins e Leonardo Souza Gomes. A terceira, também uma mulher, ainda não havia sido identificada até o início da noite deste sábado.

Leonardo tinha 26 anos e se identificava como motoboy em seu perfil do Instagram, o qual tinha 16,8 mil seguidores. Ele fazia parte de um grupo de torcedores do São Paulo Futebol Clube, chamado "Embaixada Campinas".

"Ele era um menino trabalhador. Vivia correndo para cima e para baixo. Sempre trabalhador. Para a mãe vai ficar uma tristeza profunda", disse uma prima da vítima à EPTV, afiliada da TV Globo.

Entre os feridos, pelo menos um ficou em estado grave. Eles foram socorridos e encaminhados aos hospitais Mário Gatti, PUC-Campinas e Ouro Verde.

Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), esse tipo de "rolezinho" é organizado de forma "informal e sem aviso prévio".

"Os organizadores costumam escolher rotas onde a fiscalização não está presente. É possível que autuações eletrônicas tenham sido geradas. A Emdec fará essa verificação", diz nota da autarquia.

Já a Guarda Municipal disse que, ao tomar conhecimento do "rolezinho dos motociclistas da cidade, tentou dispersar os envolvidos, mas como eram muitos e espalhados por vários pontos, não foi possível ter conhecimento de todas as ações. No local do acidente, havia 200 motos.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

Da Redação com OTempo