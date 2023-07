Polícia apreende Fiat Uno com mais de R$ 220 mil em multas acumuladas

Surreal: um Fiat Uno branco foi apreendido pela Polícia Militar no estado de São Paulo com 882 infrações de trânsito. No total, as multas chegaram ao valor de R$ 224.580,77. Ele foi recolhido para um pátio.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

O caso aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo. O carro, que foi flagrado após uma operação de bloqueio promovida pela Polícia Militar, era um modelo antigo, mas em bom estado de conservação. Segundo informações da corporação, o valor médio de cada multa era de R$ 249,43. Do total, 280 infrações foram cometidas por ultrapassagem de velocidade não permitida nas vias.

A ação faz parte de um trabalho da Polícia Militar junto o Grupo de Segurança Viária da STMU (Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana) do município, que pretende retirar de circulação veículos com uma quantidade elevado de infrações.

Da redação com UOL