Menina de 3 anos é baleada por policiais da PRF, segundo a família e está em estado grave; policiais envolvidos foram afastados

Na noite de quinta-feira, 7 de setembro, a menina Heloísa dos Santos Silva, de apenas 3 anos, foi atingida por tiros enquanto viajava de carro com seus pais, uma tia e uma irmã, no Arco Metropolitano, localizado em Seropédica, cerca de 60 km da cidade do Rio de Janeiro. A família estava retornando para Petrópolis, na região serrana, onde residem, após passar o feriado na capital. O pai da criança, William da Silva, alega que os disparos foram efetuados por policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Foto: Reprodução Internet/TV Globo

"Uma viatura da PRF nos viu passando e começou a nos seguir. Eles não deram sinal de parada, mas estavam muito próximos ao nosso veículo. Eu acionei a seta e parei o carro, mas, nesse momento, eles abriram fogo e um dos tiros atingiu minha filha. A ação da polícia foi altamente irresponsável, e agora a vida da minha filha está em perigo", declarou o pai.

ESTADO GRAVE

A menina Heloísa foi imediatamente levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a criança chegou ao hospital em uma viatura da PRF, apresentando ferimentos por arma de fogo no crânio, pescoço e ombro. A equipe médica relatou que Heloísa estava em estado crítico, com redução da consciência, sangramento ativo no couro cabeludo, e precisou ser sedada e entubada.

A paciente passou por avaliação de especialistas em enfermagem, neurocirurgia e pediatria, além de ter realizado exames de imagem e laboratório. Ela foi encaminhada para o centro cirúrgico e transferida para a unidade de terapia intensiva. A secretaria de saúde informou que o estado de saúde da menina é grave. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, somente em 2023, 18 crianças foram vítimas de disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio de Janeiro, e infelizmente, 7 delas não sobreviveram.

POLICIAIS AFASTADOS

A PRF anunciou na sexta-feira, 8 de setembro, que três policiais envolvidos no incidente foram imediatamente afastados de suas funções operacionais como medida preventiva, e que eles também passarão por avaliações psicológicas. A corregedoria da PRF está conduzindo uma investigação sobre o ocorrido. Em comunicado oficial, a PRF afirmou: "A instituição está colaborando com as investigações da polícia judiciária para esclarecer os fatos. A PRF expressa seu profundo pesar e solidariedade com a família da vítima e está em contato para prestar apoio".

CARRO ROUBADO

De acordo com as investigações, o carro em que a pequena Heloísa dos Santos estava com sua família era roubado.

O pai da criança, Willian Silva, disse que parou o veículo no acostamento quando percebeu a aproximação da viatura policial, mas, mesmo assim, os agentes atiraram. "A polícia foi muito irresponsável, a vida da minha filha está em jogo", relatou o homem, em entrevista à Record TV Rio.

Willian afirmou que não sabia da irregularidade do veículo. Segundo ele, a família acabou de comprá-lo de um amigo que mora em Petrópolis, na região serrana do Rio.

Da Redação com Poder360