Concurso especial da Lotofácil da Independência oferece prêmio histórico de R$ 200 milhões

O sorteio especial da Lotofácil da Independência, referente ao concurso 2.900, está programado para este sábado, 9 de setembro, com a possibilidade de entregar um prêmio histórico de R$ 200 milhões. Este valor representa o maior prêmio já oferecido nesta modalidade até o momento. A pessoa que acertar os 15 números sorteados será a ganhadora desse montante. O sorteio será realizado por volta das 20h.

Foto: Reprodução/Tribuna

É importante ressaltar que, devido à natureza especial deste concurso, o prêmio não acumulará. Em outras palavras, se nenhum apostador acertar os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem 14 números e assim por diante, seguindo as regras da loteria.

As apostas para este concurso podem ser realizadas até as 17h do próprio sábado, e o valor mínimo para participar é de R$ 3.

Esta edição da Lotofácil da Independência corresponde à 12ª realizada até o momento. A Caixa Econômica Federal informa que o maior prêmio já concedido por essa loteria ocorreu em 2022, quando 79 apostas compartilharam o prêmio total de R$ 177,6 milhões.

Para fazer uma aposta, os jogadores podem selecionar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Há também a opção de deixar o sistema escolher automaticamente os números por meio da "surpresinha". Os prêmios são concedidos a quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo este último o prêmio máximo.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou online, até as 17h do dia do sorteio, e uma aposta simples custa R$ 3.

Além disso, existe a possibilidade de participar de bolões, permitindo que os jogadores apostem em grupo. Basta selecionar essa opção no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Cada participante do bolão receberá um recibo individual, possibilitando que cada um receba sua parte do prêmio separadamente.

Os bolões da Lotofácil têm um preço mínimo de R$ 12 e requerem, no mínimo, duas cotas por jogo, com o número máximo de cotas variando de acordo com a quantidade de números escolhidos para a aposta. Por exemplo:

Apostas com 15 números: máximo de 7 cotas

Apostas com 16 números: máximo de 25 cotas

Apostas com 17 números: máximo de 30 cotas

Apostas com 18 números: máximo de 35 cotas

Apostas com 19 números: máximo de 70 cotas

Apostas com 20 números: máximo de 100 cotas

Os jogadores também têm a opção de adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com a possibilidade de uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, dependendo da política da lotérica.

Quanto ao rendimento do prêmio de R$ 200 milhões, caso um apostador o leve sozinho e aplique na poupança, o rendimento será de aproximadamente R$ 1,3 milhão no primeiro mês. Esse valor é suficiente para adquirir 40 mansões no valor de R$ 5 milhões cada, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Da redação com o G1