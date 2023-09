Como emitir Nota Fiscal MEI? Veja aqui o guia passo a passo!

Ser um Micro Empreendedor Individual (MEI) pode ser uma excelente escolha para pequenos empreendedores devido aos benefícios fiscais e à redução de burocracia em comparação com outros tipos de empresas. Uma das vantagens é a possibilidade de emitir nota fiscal, embora em alguns casos essa emissão não seja obrigatória. No entanto, a nota fiscal traz credibilidade ao negócio e oferece benefícios adicionais ao empreendedor.

Foto: Reprodução Internet

Neste guia, você aprenderá como emitir Nota Fiscal MEI e conhecerá os tipos de notas fiscais disponíveis.

Obrigação de Emitir Nota Fiscal MEI

De acordo com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, o MEI não precisa emitir notas fiscais ao vender produtos ou prestar serviços para pessoas físicas, a menos que o cliente solicite. No entanto, a emissão da nota fiscal é obrigatória quando os clientes são empresas (CNPJs). Embora a emissão não seja obrigatória em todos os casos, ela oferece diversas vantagens, como comprovar serviços prestados e auxiliar no controle financeiro da empresa.

Além disso, a nota fiscal do MEI oferece segurança tanto para os clientes quanto para o empreendedor, pois certifica que as mercadorias estão legalizadas e registradas.

Tipos de Notas Fiscais para MEI

Antes de aprender como emitir a nota fiscal, é importante entender os tipos disponíveis:

Nota Fiscal Avulsa (NFA): Emitida individualmente, geralmente para empreendedores que não realizam operações comerciais com frequência. A disponibilidade varia de estado para estado, e o MEI deve solicitar à Secretaria da Fazenda (Sefaz) do estado. Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e): Semelhante à NFA, mas emitida eletronicamente e gratuitamente. A disponibilidade pode variar entre estados. Nota Fiscal de Produto Eletrônica (NF-e): Registrando vendas de produtos e relacionada ao ICMS, a NF-e é emitida em colaboração com a Secretaria da Fazenda de cada Estado. O MEI pode usá-la, mas deve cumprir requisitos semelhantes aos de outras empresas. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): Comprova a prestação de serviços e é emitida pelas prefeituras. O projeto NFS-e Nacional busca padronizar a emissão em todo o país. Desde 1º de setembro de 2023, a emissão da NFS-e é feita através do sistema nacional, dispensando outras declarações. Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e): Usada para vendas diretas ao consumidor final, substituindo documentos em papel. Nota Fiscal de Importação: Para empreendedores que trabalham com mercadorias importadas, a NF de Importação é emitida pelo comprador da mercadoria.

Como Emitir Nota Fiscal MEI - Passo a Passo

Aqui está um guia passo a passo para emitir uma Nota Fiscal MEI:

Credenciamento na Secretaria da Fazenda: O primeiro passo é credenciar seu negócio na Secretaria da Fazenda do estado onde ele está localizado. O processo varia de acordo com a região, podendo ser online ou presencial. Entre em contato com a secretaria para obter informações sobre o credenciamento. Certificado Digital: Após o credenciamento, adquira um certificado digital de uma Autoridade Certificadora subordinada à ICP-Brasil. Esse certificado serve como uma assinatura eletrônica para autenticar a emissão de notas fiscais eletrônicas. Escolha o Emissor de Nota Fiscal: Selecione uma plataforma de emissão de notas fiscais que esteja em conformidade com os sistemas do estado em que você atua. Preencha a Nota: Depois de seguir os passos anteriores, preencha a nota fiscal com os dados do cliente e os detalhes da transação. Certifique-se de que as informações estejam corretas, pois em alguns estados é possível cancelar a nota após 24 horas em caso de erros.

Simplifique a Emissão de Notas Fiscais com a Conta Azul

Para simplificar ainda mais a emissão de notas fiscais como MEI, considere usar a Conta Azul Pro. Essa plataforma tecnológica facilita a emissão de vários tipos de notas fiscais e oferece uma gestão completa e eficiente para empresas, especialmente para aquelas que estão começando. Além disso, a Conta Azul funciona na nuvem e está integrada ao aplicativo Conta Azul de Bolso, que permite acompanhar vendas, estoque e contas a pagar e receber pelo celular.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação com EBC