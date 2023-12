'Cometa do Diabo', eclipses, superluas e meteoros: 2024 vai ser um espetáculo para os amantes de astronomia

O ano de 2024 promete ser um ano especial para os amantes da astronomia. Além de quatro eclipses, duas superluas e várias chuvas de meteoros, o céu também será palco da passagem do cometa 12P/Pons-Brooks, também conhecido como "cometa do Diabo".

Um dos eventos mais aguardados é a passagem do 12P/Pons-Brooks, o "cometa do Diabo". O astro tem cerca de 29 quilômetros de diâmetro e é descrito como um "vulcão frio" por ejetar violentamente gelo e gás, formando uma cauda em formato de chifres.

A observação do cometa fica mais fácil à medida que ele se aproxima do Sol. O periélio, nome dado ao ponto da órbita mais próximo da estrela, deve acontecer no dia 21 de abril de 2024. Algumas semanas depois, no início de junho, a rocha espacial ficará mais próxima à Terra, cerca de 232 milhões de quilômetros.

O 12P/Pons-Brooks se desloca, atualmente, em direção ao Sol a cerca de 20 km por segundo, atraído pela força gravitacional do astro. À medida que se aproxima, a rocha pode chegar a 160 mil km/h. O próximo "encontro" deve ocorrer só em 2095.

Em 2024, haverá quatro eclipses:

Eclipse lunar penumbral em 25 de março: poderá ser visto de todo o continente americano, assim como do oeste africano e grande parte da Austrália e oeste da Europa.

Eclipse solar total em 8 de abril: só será visível nos Estados Unidos, Canadá e México.

Eclipse lunar parcial em 17 e 18 de setembro: poderá ser visto da América do Norte, do Sul, Europa, Ásia Ocidental e África.

Eclipse solar anular em 2 de outubro: só será visível da Argentina e do Chile, mas quem estiver no sul da América do Norte, grande parte da América do Sul e na Antártida conseguirá ver a "visão parcial" do evento.

Haverá duas superluas em 2024:

Superlua da Colheita em 18 de setembro: a Lua estará na constelação de Peixes.

Superlua do Caçador em 17 de outubro: a Lua ainda estará na constelação de Peixes.

Chuvas de meteoros

As chuvas de meteoros são um fenômeno natural que ocorre quando a Terra atravessa o rastro de poeira e detritos deixados por um cometa ou asteroide.

Em 2024, haverá várias chuvas de meteoros:

Quadrântidas em 4 de janeiro: é a maior chuva de meteoros do ano, com potencial para produzir até 120 meteoros por hora.

Gamma Ursae Minorid em 19 de janeiro: pode produzir até 50 meteoros por hora.

Alpha Centaurid em 9 de fevereiro: pode produzir até 50 meteoros por hora.

Gamma Normid em 15 de março: pode produzir até 30 meteoros por hora.

Líridas em 22 de abril: pode produzir até 20 meteoros por hora.

Pi Puppid em 23 de abril: pode produzir até 10 meteoros por hora.

Eta Aquariid em 5 de maio: pode produzir até 60 meteoros por hora.

Com tantos eventos celestes para observar, 2024 promete ser um ano especial para os amantes da astronomia.

