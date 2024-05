Bolão fatura prêmio de R$ 46,7 milhões da Mega-Sena; veja números sorteados

O sorteio da Mega-Sena 2723, com um prêmio total de R$ 46.726.380,41, foi realizado no sábado (11) em São Paulo. Um bolão composto por 22 participantes de Fundão (ES) foi o vencedor.

Os números sorteados foram: 06 - 12 - 19 - 28 - 50 - 60

Foto: Reprodução Internet

A aposta, contendo sete números, foi feita na cidade de Fundão, no Espírito Santo, na lotérica local. Cada uma das 22 cotas do bolão receberá R$ 2.123.926,38.

Quantos ganhadores a Mega-Sena teve em 2024? Durante o ano de 2024, foram realizados 53 sorteios da Mega-Sena, e sete deles tiveram ganhadores do prêmio principal.

Além do sorteio realizado recentemente, em 25 de abril, uma aposta realizada através dos canais eletrônicos da Caixa, em Campinas (SP), ganhou sozinha um prêmio de R$ 5,5 milhões.

Em 20 de abril, uma aposta proveniente do Rio de Janeiro levou R$ 102,1 milhões. Em 26 de março, uma única aposta de Recife (PE) ganhou sozinha R$ 118,2 milhões. Em 5 de março, uma aposta de Goiânia acertou e levou R$ 206,4 milhões.

Além desses, uma aposta ganhou sozinha R$ 6,4 milhões em 6 de janeiro, e em 3 de fevereiro, outra aposta única levou R$ 94,8 milhões.

Como e até quando posso apostar na Mega-Sena? As apostas podem ser realizadas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas quanto pela internet, utilizando este link ou o aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários de iOS e Android.

O bilhete com seis números selecionados custa R$ 5,00, e os números sorteados são divulgados às 20h. É importante ressaltar que a chance de acertar todos os seis números em uma aposta é de 1 em 50.063.860.

Da Redação com Valorinveste