Alunos de Sete Lagoas visitam brigada de incêndio na Serra de Santa Helena

Nesta semana comemorou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente em 5 de junho, última quarta-feira. Dentre várias ações educativas pela cidade, uma delas aconteceu na manhã de hoje (07) na Serra de Santa Helena: através de um programa da Polícia Militar de Meio Ambiente, crianças da Escola Estadual Antônio Francisco de Oliveira conheceram a base dos brigadistas de combate a incêndios na área de preservação setelagoana e também como eles trabalham.

Foto: Brigada BH/Divulgação

A Polícia Militar de Minas Gerais, através do Comando de Policiamento Especializado, desenvolve o PROGEA (Programa de Educação Ambiental) em todo o estado. Esse programa objetiva estimular alunos do 4° e 5º ano do ensino fundamental das escolas das redes pública e particular de Minas Gerais a desenvolverem competências e habilidades que contribuam para a prevenção ambiental, a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida. Para isso, torna-se essencial conhecer e reconhecer o meio ambiente onde estão inseridos.

Por esse motivo, 72 crianças que estudam na Escola Estadual Antônio Francisco de Oliveira, localizada no bairro Nova Cidade em Sete Lagoas, foram levadas à Serra de Santa Helena.

Lá elas puderam conhecer a base de operações da Brigada BH que fica próximo à entrada do Parque da Cascata. Acompanhadas pelo Sargento Magalhães da PM Ambiental, receberam instruções sobre educação ambiental e como é o trabalho daqueles que previnem e também combatem incêndios na Serra de Santa Helena. Apesar do nome, a maioria dos profissionais da Brigada BH são de Sete Lagoas e colaboram com a preservação deste relevante patrimônio ambiental para a cidade que é a Serra de Santa Helena.

Foto: Brigada BH/Divulgação

Dia Mundial do Meio Ambiente

Ao longo dos anos, o Dia Mundial do Meio Ambiente abordou diversos temas relevantes, desde a necessidade de um planeta saudável ("Apenas uma Terra", 1974) até a importância das cidades verdes ("Cidades verdes: planeje para o planeta", 2005) e a urgência da preservação da biodiversidade ("Biodiversidade", 2020).

Em 2024, o foco principal da celebração é a restauração de terras degradadas, a prevenção da desertificação e a construção de resiliência à seca, sob o lema "Nossa terra. Nosso futuro. Somos #GeraçãoRestauração."

Você pode ver clicando aqui uma matéria do SeteLagoas.com.br feita com Ramon Lamar, biólogo e professor em Sete Lagoas. Nela, o especialista aborda o porquê da escolha deste tema e os motivos dele ser cada vez mais urgente.

Vinícius Oliveira