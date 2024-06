Manhã fria, tarde quente: veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta segunda

As manhãs tão frias e as tardes tão quentes... Essa 'gangorra' do tempo que foi a tônica da última semana se repete nesta segunda-feira (17) em Sete Lagoas, a caminho do Inverno.

Foto: Djhéssica Monteiro

Não há nenhuma alteração significativa para o clima: as noites e manhãs mais 'madrugadoras' seguem com temperaturas baixas. A mínima registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi de 14ºC, mas a sua estação meteorológica registrou 11,4ºC. Poucas nuvens no céu, de um azul inebriante.

Característica desse período do ano, as temperaturas sobem rapidamente: no período da tarde teremos 27ºC de máxima, uma amplitude térmica de 13ºC. A umidade relativa do ar cai para 30% - e é sempre ideal a hidratação constante durante o período mais quente do dia.

A tendência da semana? O clima ser o mesmo. Poucas nuvens no céu, frio de manhã, calor de tarde. Até sexta-feira (21) a mínima ficará em 13ºC.

Da redação