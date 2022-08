Vaga de emprego para Consultor de Vendas de Empréstimo Consignado é divulgada em Sete lagoas

Trabalho remoto em regime home office, direcionado ao telemarketing ativo de vendas de crédito consignado. Operamos em parceria com os principais bancos do mercado consignado, tendo como destaque, as linhas de crédito/empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, linha de crédito exclusiva para SIAPE, Servidores Federais aposentados e ativos, linha de crédito exclusiva para Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. A empresa disponibilizará sistema de gerenciamento e lançamento de propostas. Buscamos por profissionais dinâmicos, com perfil empreendedor, organizado e com foco em resultados.

REQUISITOS NECESSÁRIOS: Experiência anterior com venda de crédito consignado; Possuir computador/notebook com acesso à internet em casa.

BENEFÍCIOS: Oferecemos sistema de gerenciamento exclusivo e as melhores comissões do mercado.

POSSIBILIDADE DE RENDIMENTO: De R$1.500,00 à R$8.000,00

Interessados, enviar curriculo para o e-mail comercial@finnacenter.com.br

