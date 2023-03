Curso do SEBRAE aborda marketing no Instagram e pode ser feito pelo WhatsApp ou Telegram

O Instagram figura entre as principais rede sociais do Brasil, estando na palma da mão de milhões de pessoas. De acordo com uma pesquisa da We Are Social e da Hootsuite, em 2022 o Instagram possuía 122 milhões de usuários no país. Por esse motivo ele é um ótimo canal de vendas e divulgação de marcas e produtos. Para ensinar empreendedores a utilizá-lo da maneira mais assertiva, o SEBRAE disponibiliza um curso gratuito e online que pode ser feito pelo WhatsApp ou Telegram.

Foto: Simon / Pixabay

O objetivo do curso "Faça seu negócio acontecer no Instagram" é que o aluno compreenda e aplique as funcionalidades do aplicativo a fim de posicionar seu negócio de maneira adequada e aprimorar os resultados da empresa.

Neste curso são ensinados os seguintes temas:

conhecendo o Instagram;

como o Instagram pode ajudar a minha empresa;

estratégias do Instagram.

A duração do curso é de 02 horas e o estudante tem 15 dias de prazo de conclusão. Ao terminar, um certificado com verificação de autenticidade gratuito é emitido em até 1h e entregue pelo WhatsApp.

Para se inscrever, acesse aqui.

Da Redação com SEBRAE