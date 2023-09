Prefeitura e SENAI oferecem 40 vagas em dois cursos profissionalizantes gratuitos de grande demanda

Parceria foi formalizada por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que será responsável pela indicação dos interessados

A Prefeitura vai expandir ainda mais a oferta de qualificação profissional para jovens e adultos de Sete Lagoas. A nova oportunidade chega por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), oficializada na tarde desta terça-feira, 27 de setembro, no gabinete do prefeito Duílio de Castro. Serão 40 vagas para duas áreas de grande interesse de indústrias de grande porte da cidade.

Braz Dias de Andrade Júnior, gerente da unidade local do SENAI, prefeito Duílio de Castro e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A Prefeitura investe pesado na formação técnica da população oferecendo centenas de vagas anualmente na Escola Técnica Municipal e no Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), ambos mantidos pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep). As grades são estrategicamente pensadas para cursos com alta empregabilidade no mercado local e regional.

Agora, esta proposta vai além. O SENAI oferecerá dois cursos gratuitos de qualificação profissional: Operador de Processos Químicos e Desenhista Mecânico. São 20 vagas para cada área e o processo seletivo seguirá critérios sociais monitorados pela Smasdh. “Serão jovens cadastrados no sistema e que vivem em situação de vulnerabilidade social. Uma excelente oportunidade de adquirir conhecimento e abrir portas no mercado de trabalho”, definiu o prefeito Duílio de Castro.

Para garantir o acesso aos cursos, os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e fazer o pedido na sede da Smasdh (rua Quintino Bocaiúva, 618, Centro) até a próxima sexta-feira, 29 de setembro. Para o curso de Desenhista Mecânico a idade mínima é de 14 anos, já Processos Químicos é 16 anos. Ambos exigem Ensino Fundamental completo. “São dois cursos com demanda informada pelas próprias empresas. Quem não possui o CadÚnico também deve procurar a Assistência Social para fazer o cadastro. Esperamos sucesso nesta parceria e já prevemos muitas outras para mudar a vida das pessoas. Agradeço ao SENAI pela confiança em nosso trabalho”, ressaltou Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social.

Os cursos terão duração de três meses com início previsto para outubro. A aulas serão ministradas nas modernas e completas instalações do SENAI, que ficam na Fundação Zerrenner – Escola da Ambev (av. Cornélio Viana, 1.115, bairro Nossa Senhora do Carmo II), de 8h às 12h. “Os alunos serão preparados para executar as tarefas pertinentes à profissão através da infraestrutura e metodologia SENAI. O SENAI agradece ao prefeito Duílio Castro pela confiança e parceria. Nós acreditamos na educação profissional como portadora de futuro próspero para nossa comunidade”, comentou Braz Dias de Andrade, novo gerente da unidade local do SENAI.

Com Prefeitura de Sete Lagoas