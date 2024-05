Gráfica em Sete Lagoas divulga vaga de emprego

Uma gráfica e copiadora setelagoana está contratando profissional para o cargo de instalador/montador, confira os detalhes.

INSTALADOR / MONTADOR

Atribuições da função: Adesivação, montagem e instalação de placas em PVC, Aço, Acrilico, ACM, entre outros.

Perfil do profissional: Busca-se profissional atencioso, pró-ativo e organizado

Qualificações profissionais: Ensino Fundamental completo, desejável experiência em montagens em geral, instalação de placas, serralheria, marcenaria e adesivação. Necessário habilitação categoria B.

Interessados favor enviar currículo para o e-mail contato@copiadoradesenhar.com.br ou WhatsApp (31) 9 9131-1431.

