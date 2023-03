Comida di Buteco já tem data para começar em BH com pratos a R$ 30 e 100 participantes

Um dos eventos mais aguardados de Belo Horizonte, o “Comida di Buteco”, famoso pelas comidas e bebidas nos bares da capital, já tem data marcada para começar: dia 7 de abril. A competição pelo melhor petisco vai até sete de maio oferecendo pratos a preços acessíveis.

Com o tema “Ervas e Especiarias”, que remonta aos primórdios da humanidade, será a 23ª edição. Somente em BH, a expectativa é que 100 butecos ofereçam os pratos no cardápio. Em 2022, o evento retornou de forma presencial, após dois anos impedido de ocorrer por conta da pandemia, e teve a participação de 90 estabelecimentos.

Como forma de abranger um público ainda maior, para este ano os petiscos participantes deste ano terão um preço fixo de R$ 30 em todo o país. Serão 24 circuitos abarcando todas as regiões de Norte a Sul do país em mais de 45 cidades, incluindo a capital mineira.

No dia quatro de abril, todas as informações sobre os petiscos que serão irão abranger o evento e os butecos participantes serão divulgadas.

O concurso

Segundo a organização, o Comida di Buteco é um concurso e não um festival, pois elege-se o Melhor Buteco de cada circuito e não o melhor petisco. Durante o período do evento, o público e os jurados visitam os estabelecimentos para votar em algumas categorias, entre elas o atendimento, temperatura da bebida, higiene e o petisco.

O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados os outros 50%. A cada edição, 20% dos butecos são desclassificados para o ano seguinte, gerando renovação e acirrando a competitividade.

Desde de 2016 o Comida di Buteco é realizado em duas etapas: a primeira etapa é regional onde a votação é feita pelo público e jurados da própria cidade. Depois de eleitos os campeões de cada circuito, um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito então, o Melhor Buteco do Brasil.E em julho, numa festa realizada em São Paulo é revelado o Campeão Nacional: o Melhor Buteco do Brasil.

Sobre o Comida di Buteco

Primeiro concurso do gênero no país, o Comida di Buteco nasceu no ano 2000, em Belo Horizonte. Hoje cobre todo o território nacional, sendo realizado simultaneamente em 24 circuitos e desde 2016 elege também o Melhor Boteco do Brasil.

