Festival de Folclore agita Jequitibá no primeiro dia e a programação continua

Jequitibá (MG), capital mineira do folclore, ganhou um brilho especial nesta quinta-feira, dia 07, com o início do 33º Festival de Folclore de Jequitibá, que será realizado até o domingo, 10 de setembro. A cidade - ornamentada por cores vivas, fitas, estandartes e símbolos folclóricos, como o boi-bumbá, recebeu de braços abertos turistas de diversas regiões.

Foto: Divulgação/Orquestra de Viola Caipira

Sob o comando do apresentador e ator Márcio Vesoli, o evento teve início no começo da noite. A abertura contou com a presença de autoridades, como o prefeito Luiz Carlos Pinheiro, o vice-prefeito Carlos Alberto Saturnino de Almeida, o secretário municipal de Turismo e Cultura, José Raimundo de Oliveira Alves, o secretário municipal de Esportes e Juventude, Geraldo Magela de Macedo, vereadores e, ainda, a representante da AZ Produções, Valéria Matos, produtora do evento.

Na sequência, alunos de escolas municipais, dos pequeninos aos jovens, deram um show de desenvoltura e graciosidade no palco por meio de danças e canções que fazem parte da cultura popular brasileira. Em seguida, foi a vez do encanto dos grupos folclóricos, como a Folia de São Sebastião de Pindaíbas, Dança do Tear e Fileira Sagrada.

O festival também contou com uma presença especial, a cantora lírica mais jovem do Brasil, Larissa de Almeida Gonçalves Farias. Natural de Sete Lagoas, a soprano, de apenas nove anos, encantou o público com sua voz. E a emoção não parou aí. O cantor Eros Biondini apresentou um repertório com músicas cristãs contemporâneas de sua autoria e também de grandes representantes do gênero, como Padre Marcelo Rossi e Regis Danese. Houve a interação da plateia do início ao fim do show.

Para encerrar o primeiro dia, em grande estilo, a Orquestra de Viola Caipira, de Sete Lagoas, animou os espectadores com a musicalidade regional. No repertório, canções de Rolando Boldrin, Sérgio Reis, Almir Sater e muito mais.

Programação

Confira a grade completa da programação neste link ou no Instagram (@folclorejequitiba) do festival.

Dia 08/09/2023 – Sexta-feira

Vivendo o Patrimônio: Encontro com as escolas

8h30 às 09h30 – Visita guiada - 9h30 às 11h30 – Ateliê Aberto – Eco das Artes - 13h - 14h – Visita guiada - 14h às 16h - Ateliê Aberto – Eco das Artes - 18h - Apresentações dos Grupos Culturais - 21h - Show de Chico Lobo - 22h30 - Show da Banda Sertanejo Classe A

Dia 09/09/2023 - Sábado

18h - Apresentação dos Grupos Culturais - 21h - Show do Chama Chuva - 23h - Show de Zé Henrique e Adriano - Projeto Maraká

Dia 10/09/2023 - Domingo

7h - Pedal do Folclore - 07h - Concentração dos Grupos Culturais na praça da Capela - Nossa Senhora do Rosário - 09h - Cortejo da Cultura Popular - 10h - Espetáculo Ciranda Sertaneja - Grupo Carroça Teatral - 10h30 - Celebração da Santa Missa 12h30 - Apresentação dos Grupos Culturais - 17h - Premiação do Vencedor do 5º Festival da Culinária Típica de Jequitibá - 17h30 - Show de Vilmar da Lapinha e Trio Lapinhô - 19h30 - Encerramento do 33º Festival de Folclore de Jequitibá

PROGRAMAÇÃO PARALELA

Todos os dias - Espaço de produtos e espaço afro - Espaço de Meio Ambiente e distribuição de mudas - Feira de artesanato – Praça de Alimentação – Premiação do 5º “Festival de Culinária Típica de Jequitibá”

Sábado (09/08/2023)

Palestras – Patrimônio – Roda de Conversa de Turismo – Intervenção cultural “70 Anos de Rosa no caminho da boiada” – Oficinas de artesanato e culinária

Da Redação com 33º Festival de Folclore de Jequitibá