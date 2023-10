Febre do momento: saiba como criar imagem 'Disney Pixar' de forma gratuita

Criar o próprio personagem no estilo "Disney Pixar" é a mais nova trend das redes sociais. Para entrar na brincadeira é simples, e não necessário baixar nenhum aplicativo, basta acessar a ferramenta de criação de imagens de inteligência artificial do Microsoft Bing.

Foto: reprodução redes sociais

A plataforma que permite gerar os personagens estilo desenho animado sem custo se chama Bing Image Creator. No entanto, é preciso ter uma conta da Microsoft para acessar o serviço. Cada conta tem direito a fazer 15 criações. As ilustrações são parecidas com das grandes animações da “Disney Pixar”, como "Frozen", "Moana", "Toy Story", e outros.

O recurso está disponível tanto para navegador, no PC, quanto para celulares, pelo aplicativo do Bing para Android ou iPhone (iOS).

Confira como criar o seu personagem estilo 'Disney Pixar':

Acesse o site de criação de imagens IA do Bing Image Creator (https://www.bing.com/create) e clique no botão "Ingressar e Criar";

Em seguida, faça login ou crie sua conta Microsoft;

Após entrar na plataforma, na parte superior do site, escreva "Crie um personagem no estilo Pixar" e ao lado dê mais detalhes sobre a pessoa que a IA deve gerar.

Na sequência, clique no botão "Criar".

A plataforma vai gerar quatro versões diferentes. Basta passar o cursor do mouse sobre as opções favoritas e clicar em "Salvar em Imagens salvas"

Se preferir, continue detalhando as orientações para gerar sugestões mais adequadas.

