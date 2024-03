Participe do sorteio de 5 PARES DE INGRESSOS para o cinema do Shopping Sete Lagoas

Curtir um cineminha é sempre uma boa pedida, né? Que tal GANHAR INGRESSOS para assistir aquele filme tão desejado?

O SeteLagoas.com.br em parceria com o Grupo Cine, irá sortear 5 PARES de CORTESIAS para o Cinema no Shopping Sete Lagoas.

Serão 5 sorteados e cada pessoa pode levar uma companhia para curtir o cinema!

O sorteio será realizado no dia 04/04/24 e os participantes receberão uma mensagem no whatsapp cadastrado com mais informações.

É importante que esteja seguindo nosso perfil no Instagram @SeteLagoas.

Atenção, apenas é permitido o cadastro de um número de WhatsApp por pessoa. Números e nomes repetidos serão excluídos automaticamente no momento do sorteio.

Como participar? Simples! Responda ao formulário abaixo.

Nome Completo: * Bairro: * Whatsapp: *

Boa sorte!

Filme: Godzilla X Kong: O Novo Império

Cortesias válidas até 30/04/2024

Confira a programação completa do Grupo Cine.

Da Redação com Grupo Cine