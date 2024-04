Podcast ajuda a contar história da Gruta Rei do Mato

A Gruta Rei do Mato, monumento natural emblemático da cidade, ganha vida em um novo podcast que promete encantar e informar o público. O projeto 'Pod GeoArte', idealizado pelo artista, professor e pesquisador Francesco D’Avila, é contemplado pela Lei Paulo Gustavo e oferece uma experiência imersiva nos mistérios e belezas da gruta.

Foto: Divulgação

Em entrevista ao SeteLagoas.com.br, Francesco revela como a paixão pela arte e geografia se uniu à expertise da geógrafa Fabíola Vasconcelos para dar vida ao podcast: "Queríamos compartilhar com o público informações detalhadas sobre os aspectos artísticos e geográficos da gruta, e acreditamos que um podcast seria uma forma acessível e interessante de fazer isso. Mas, sobretudo, a ideia surgiu da necessidade de se falar mais sobre esse monumento natural tão emblemático para a cidade de Sete Lagoas", conta Francesco.

A parceria com Fabíola foi fundamental para o sucesso do projeto. "Como especialista em Geografia, ela trouxe um conhecimento profundo sobre a formação geológica da gruta e sua importância no contexto geográfico da região. Além disso, sua experiência em educação contribuiu para a abordagem didática e informativa do nosso podcast. Ela foi uma verdadeira parceira na pesquisa, no roteiro e na produção dos episódios'" destaca.

O 'Pod GeoArte' é dividido em quatro episódios, cada um explorando um tema diferente: história e características da gruta, herança rupestre, gestão e tecnologia e futuro. Os episódios serão disponibilizados no Spotify ao longo do mês de abril, sempre às sextas-feiras.

Além do podcast, o projeto 'Pod GeoArte' proporcionou oficinas de iniciação ao podcast em escolas públicas de Sete Lagoas, com o objetivo de democratizar o acesso à produção de conteúdo.

Para acessar o podcast, basta apontar a câmera do celular para o QR Code na imagem abaixo.

Foto: Divulgação

Ficha Técnica:

Produção: Allan Moscon Zamperini. Pesquisa e Apresentação: Francesco D’Avila e Fabiola Vasconcelos. Direção de Arte: Chris Moreira Captação de áudio, montagem e finalização: Pauleiramad Home Studio e Canuto Produções.



Djhéssica Monteiro