Léo Chaves representa Sete Lagoas e conquista ouro em competição paralímpica

No último sábado, 25 de março, o atleta paralímpico Léo Chaves, natural de Sete Lagoas, retornou às competições e conquistou o primeiro lugar na prova de 1.000m na categoria PCD dos Jogos de Verão 2023, realizados em Lagoa da Prata.

Léo Chaves é atleta de natação paralímpica pelo Democrata de Sete Lagoas e conta com o apoio do clube Huracan Atlético Clube, também da cidade. Ele representa com orgulho o nome de Sete Lagoas no esporte e, mesmo sem patrocínio, busca conciliar o trabalho e os treinos para melhorar cada vez mais seu desempenho.

Com diversas medalhas conquistadas em todo o país, Léo teve uma passagem marcante pelo esporte profissional como atleta de alto rendimento no clube CTE da UFMG, uma das maiores referências em esporte paralímpico no Brasil.

Além de suas conquistas, Léo Chaves é um grande defensor e incentivador da prática do esporte paralímpico. Ele destaca a importância da busca por novos talentos e do incentivo por meio de políticas públicas e privadas para que mais atletas paralímpicos possam ser descobertos e representar o país no esporte de alto rendimento.

