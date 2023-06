O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1 a 0 neste sábado (24), no Independência, pela 12ª rodada do Brasileirão. Rafinha marcou contra o gol da vitória cruzeirense, em lance que gerou polêmica por um possível impedimento de Machado, que teve participação indireta na jogada.

Foto: Iconsport



Com o resultado, a Raposa se afasta do Z4 e sobe para a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. O Tricolor aparece logo à frente, com 18 pontos, em nono.

CRUZEIRO 1 X 0 SÃO PAULO



FICHA TÉCNICA



- Data do jogo: 24 de junho de 2023, sábado

- Horário: 21h (horário de Brasília)

- Duração: 103 minutos (50 + 53)

- Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

- Público e renda: 17.478 (R$ 702.316,50)

- Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada

- Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

- Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Alex dos Santos (SC)

- VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/SC)

- Cartões amarelos: Rodriguinho e Rodrigo Nestor (São Paulo); Henrique Dourado (Cruzeiro)

- Cartões vermelhos:

- Gols: Rafinha (contra), aos 3/1ºT (1-0)

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo (Neris, aos 11/2ºT), Marlon; Filipe Machado, Matheus Jussa e Mateus Vital (Neto Moura, aos 36/2ºT); Wesley (Stênio, 36/2ºT), Bruno Rodrigues, Gilberto (Henrique Dourado, aos 11/2ºT). Técnico: Pepa.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista (Marcos Paulo, aos 38/2ºT); Pablo Maia, Méndez (David, aos 23/2º/T), Alisson (Luciano, intervalo), Rodrigo Nestor (Rodriguinho, aos 30/2ºT) e Wellington Rato (Juan, aos 24/2º/T); Calleri. Técnico: Dorival Júnior.



Próximos jogos do Cruzeiro

Inter x Cruzeiro, Brasileirão, no Beira-Rio - 1º de julho (sábado), às 21h (de Brasília)

Vasco x Cruzeiro, Brasileirão, em São Januário - 8 de julho (sábado), às 18h30 (de Brasília)



Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Tigre (ARG), no Morumbi - 27 de junho (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

São Paulo x Fluminense, no Morumbi - 1º de junho (sábado), às 16h (de Brasília)

Da Redação com Superesportes