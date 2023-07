Sete Lagoas terá uma grande delegação de atletas no JIMI Paradesporto 2023 com apoio da Prefeitura

Sete Lagoas confirmou, mais uma vez, sua participação no JIMI Paradesporto, um dos maiores eventos de paradesporto de participação do Brasil. A Prefeitura - por meio da Secretaria Adjunto de Esportes - vai levar uma grande delegação à competição que estimula e dissemina a prática esportiva para pessoas com deficiência.

Festival Paralímpico promovido pela Prefeitura foi um grande sucesso em 2022

O JIMI-P é realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e Subsecretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais (Subesp), com execução da Associação Mineira do Paradesporto (AM Paradesporto). Em sua primeira edição, em 2022, os jogos reuniram 240 atletas com deficiência, de 21 municípios mineiros, nas modalidades atletismo e natação.

Este ano, o JIMI Paradesporto também terá Juiz de Fora como cidade-sede das competições, que serão realizadas nos dias 06, 07 e 08 de outubro. “Acredito no sucesso desta edição. Somente nossa delegação terá aproximadamente 40 atletas. Com nosso apoio irrestrito, cumprimos a Lei 9.340 (Programa de Lazer, Esporte e Saúde da Cidade) que também determina o incentivo ao esporte para pessoas com deficiência. Estou muito feliz por este momento”, revela Fabrício Frederighi Fonseca, coordenador de Ações e Promoções Esportivas do Município.

A Prefeitura de Sete Lagoas trabalha para deixar a cidade mais inclusiva em todos os níveis. O esporte também faz parte deste processo. Um exemplo desta política foi a realização do Festival Paralímpico em setembro do ano passado. Uma verdadeira celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Mais de 50 crianças e adolescentes, com diversos tipos de deficiência, participaram dos jogos no ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino e também em sua área externa. “Sete Lagoas é um celeiro de talentos e isso também se aplica aos esportes paraolímpicos. Não há barreiras que possam parar quem luta pelos seus sonhos. Vamos apoiar o esporte em todas as suas vertentes”, ressalta Marcelo Cooperseltta, secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer.

Com Prefeitura de Sete Lagoas