Corrida Amamos Correr: Prefeitura de Sete Lagoas apoia evento em prol do HNSG

Os amantes da corrida e de uma boa caminhada terão a oportunidade de participar de um evento de alto nível em Sete Lagoas no dia 21 de abril. Será a 1ª Corrida Amamos Correr realizada em parceria com o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Marcelo Cooperseltta, secretário municipal de Cultura, Adriana Sales, coordenadora do setor de Captação de Recursos do HNSG, prefeito Duílio de Castro e Júlio César, representante da Associação Amamos Correr - Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Marcelo Cooperseltta, receberam os organizadores da corrida, na manhã desta sexta-feira, 23, e conheceram detalhes da programação que reunirá pessoas de todas as idades. “Uma bela iniciativa que motiva a prática esportiva e ainda cumpre um papel social importante ao apoiar o Hospital Nossa Senhora das Graças. Fica o convite especial para que todos prestigiem este evento. Exercício físico é sinônimo de vida saudável”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A Corrida Amamos correr terá percursos de 3km (caminhada), 5km e 10km (corrida) e concentração no bairro Jardim Real, próximo ao Shopping Sete Lagoas, com largada às 8 horas. O percurso será o mesmo da Corrida Por Elas realizada no dia 26 de novembro do ano passado. “Sete Lagoas se consolidou definitivamente no circuito de corridas de rua. Correndo ou caminhado, todos devem fazer parte deste causa”, ressaltou Marcelo da Cooperseltta.

A parceria com o HNSG é dupla. Além da destinação de 50% de valor arrecado nas inscrições, a Associação Amamos Correr também solicita a entrega de um litro de leite na retirada dos kits da corrida entre 8 e 20 de abril. “Além da organização, um percurso já aprovados pelos atletas também teremos shows das bandas Vai que Cola e Samba Gol para animar os participantes”, explica Júlio César, representante da Associação Amamos Correr.

No total serão 1.100 participantes sendo que, até o momento, mais de 50% das inscrições foram realizadas. Informações e inscrições no site: esportecorrida.com.br. Siga também o instagram da Associação Amamos Correr @amamoscorrer7l

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM