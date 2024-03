Pedro Leopoldo abre inscrições para projeto de Futebol de Campo para Adolescentes

A Prefeitura de Pedro Leopoldo, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Direitos Humanos, lança o Projeto de Futebol de Campo do PLFC, iniciativa que visa promover a prática esportiva e a integração social de jovens entre 12 e 17 anos.

Foto: Reprodução/ Internet

Com vagas limitadas, o projeto oferece aulas gratuitas para alunos regularmente matriculados em escolas do município. As atividades serão realizadas às quartas-feiras, das 14h às 16h30, no Campo PLFC, localizado na Rua Comendador Antônio Alves, 953, no Centro.

As inscrições podem ser feitas no dia 27 de março, das 8h30 às 10h, no próprio Campo PLFC. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos:

Cópia do RG e CPF;

Comprovante de residência;

Declaração escolar;

Termo de compromisso assinado pelos responsáveis.

Para participar das aulas, os alunos devem usar uniforme composto por calção preto, meias pretas ou brancas, camisa branca normal, chuteira e caneleiras. Goleiros também devem levar seu próprio material completo.

O projeto disponibilizará monitores, água, coletes e material para treinamento.

Para mais informações sobre o Projeto de Futebol de Campo do PLFC, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (31) 3129-6927.

Da redação com Prefeitura de Pedro Leopoldo