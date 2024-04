Bela Vista 94 anos: amistosos e muita festa marcarão data em Sete Lagoas

Fundado em 21 de abril de 1930 por um grupo de desportistas setelagoanos, o Bela Vista Futebol Clube completa 94 anos este mês, ostentando um passado marcante que elevou o nome de Sete Lagoas ao cenário esportivo estadual e até mesmo internacional.

Estádio Santa Luzia, o Campo do Bela Vista. Foto: Google Street View.

Em 1944, o Bela Vista conquistou o I Campeonato Regional, organizado pela Liga de Futebol Sete-lagoana. A partir daí, iniciou uma hegemonia na divisão amadora, sagrando-se campeão nos anos de 1944, 1945, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953. Ao longo de sua trajetória gloriosa, o clube proporcionou momentos memoráveis para seus torcedores, lotando o Estádio Santa Luzia e enfrentando grandes times profissionais de Minas Gerais e do mundo.

Festa para Celebrar 94 Anos de Tradição

No próximo dia 21 de abril, o Bela Vista Futebol Clube celebrará seus 94 anos com uma grande festa no Estádio Santa Luzia. A programação inclui jogos amistosos entre equipes formadas por ex-atletas de destaque do futebol regional, além de música ao vivo, bebidas geladas e petiscos deliciosos. A entrada será gratuita.

Confira a programação dos jogos:

8h: Bosque x Cordisburgo (50 anos)

9h: Panelinha (Furtuna de Minas) x Funilandia (40 anos)

10h: Bela Vista x Morada Nova de Minas (50 anos)

Foto: Divulgação/ BVFC - ASCOM

Djhéssica Monteiro