Copa 2001 Jeans tem sua 30ª edição em Sete Lagoas; confira os jogos da primeira rodada

Começa domingo (21/04) uma das competições de futebol amador mais tradicionais da Cidade de Sete Lagoas: a Copa 2001 Jeans. Em 2024 o campeonato celebra trinta anos.

Foto: Instagram @sitio2001.

Todos os jogos da primeira rodada estão marcados para domingo 21/04 a partir das 08:30:



As doze equipes se dividem em grupos A e B. Equipes do grupo A jogam contra aquelas do outro grupo:



Além dos jogos, o grupo Samboleiros também se apresenta no evento. Os jogos acontecerão no Sítio 2001, localizado na rua Alípio Elpídio Alves, nº 797, bairro Titamar em Sete Lagoas.

Vinícius Oliveira