Papa Francisco é hospitalizado em Roma para tratar infecção respiratória

O Papa Francisco, de 86 anos, foi hospitalizado em Roma nesta quarta-feira (29) para tratar uma infecção respiratória. Segundo o Vaticano, o papa testou negativo para covid-19, mas precisará passar alguns dias em terapia médica hospitalar apropriada. O pontífice tem histórico de problemas de saúde, incluindo dores no joelho e uma operação de cólon em julho de 2021. A saúde dos papas sempre foi uma questão reservada e mantida em segredo pelo Vaticano.

Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Nesta quarta-feira (29), o Papa Francisco, que tem 86 anos, foi internado em um hospital de Roma devido a uma infecção respiratória. De acordo com o Vaticano, o pontífice relatou dificuldades respiratórias nos últimos dias e recebeu resultado negativo para covid-19.

Inicialmente, o Vaticano informou que o Papa foi internado para realizar exames e possivelmente passaria a noite no hospital. Porém, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, posteriormente esclareceu que o Papa Francisco foi à Policlínica A. Gemelli para fazer exames médicos que exigirão alguns dias de terapia médica hospitalar apropriada.

O jornal italiano "Corriere della Sera" publicou uma reportagem em que afirma que o Papa chegou ao hospital de ambulância, no fim da manhã, após sentir problemas no coração e dores pulmonares. O jornal obteve as informações através de fontes do hospital para o qual o Papa foi levado.

Antes de passar mal, o Papa participou de uma audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, e depois retornou para casa. Durante a audiência, ele cumprimentou os fiéis em seu "papamóvel", sorrindo, mas, segundo fotógrafos da agência de notícias AFP, ele aparentava sentir fortes dores e se movimentava com dificuldade.

O Papa Francisco comemorou 10 anos de papado em março e usa cadeira de rodas desde maio de 2022 devido a dores no joelho direito. Em julho de 2021, ele ficou internado por 10 dias no hospital Gemelli para uma operação de cólon, que deixou sequelas. Ele já havia revelado anteriormente que sofre de dor ciática crônica, o que o obriga a mancar e o fez renunciar às cerimônias oficiais em algumas ocasiões.

O hospital Gemelli é o mesmo centro médico onde o papa João Paulo II também foi hospitalizado e onde teve um tumor benigno no cólon removido em 1992.

Em entrevistas concedidas nos últimos meses, o Papa Francisco evocou a possibilidade de renunciar, tal como fez seu antecessor Bento XVI, em 2013. No entanto, em fevereiro, ele disse que a renúncia de um papa não deve virar moda e que essa ideia, no momento, não estava em sua agenda.

A saúde dos papas sempre foi um assunto reservado e mantido em segredo pelo Vaticano. Em julho passado, Francisco passou a contar com um assistente pessoal de saúde, uma enfermeira, que o acompanha permanentemente.

Da redação