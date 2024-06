Motorista de aplicativo faz compras em cartões esquecidos por passageiro no carro em Sete Lagoas

Perder objetos em carros de aplicativos é algo comum – da mesma forma, é comum que eles sejam devolvidos. Porém, um motorista de Sete Lagoas, ao perceber que o passageiro havia esquecido pertences como celular e cartões, não o devolveu e ainda fez compras.

Foto: câmeras de segurança / divulgação

O caso aconteceu com Kaio Santos Castro (22 anos), que mora em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. Ele veio até Sete Lagoas para uma festa e chamou o carro de aplicativo para ir embora, por volta das 3h da manhã de domingo (9). Ao sair do carro, ele esqueceu os objetos (cartões, Carteira Nacional de Habilitação e dinheiro que estavam dentro da capa do aparelho celular) no veículo, um Chevrolet Prisma de cor preta, com placa PZU 7052.

Ao perceber que não estava mais com os pertences, ele entrou em contato através do aplicativo de mobilidade com o motorista, conhecido como “Fagner”, relatando o ocorrido; o motorista alegou que não havia nada no carro.

Porém, foi descoberto por Kaio e a família de que um dos cartões fora utilizado para duas compras: o abastecimento em um posto de combustível e a compra de um lanche, feitos horas mais tarde pelo motorista, como visualizado nas câmeras de segurança de um dos estabelecimentos.

Foto: Kaio Castro / divulgação

Um boletim de ocorrência foi realizado e a família está a procurar o responsável por ficar com os objetos de Kaio Castro. Os cartões já foram bloqueados.

Da redação